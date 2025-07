Náutico tem retrospecto recente favorável contra o Figueirense, mas cenário muda fora de casa

O Timbu visita a equipe catarinense neste domingo (13), às 19h, no Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C

Náutico goleou o Figueirense no último encontro (Rafael Vieira / DP Foto)

Um confronto de duas camisas pesadas acontecerá na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Náutico visita o Figueirense neste domingo (13), às 19h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo é válido pela 12ª rodada da Terceirona e marca um encontro historicamente equilibrado entre as equipes.

No recorte recente de confrontos, o Náutico leva a melhor. O Timbu venceu os dois últimos encontros frente aos catarinenses e acumula um retrospecto de quatro vitórias nos últimos cinco jogos contra o rival. Os dois triunfos alvirrubros recentes, inclusive, aconteceram pela própria Série C, nas edições de 2023 e 2024.

No duelo mais recente, o Náutico goleou o Furacão. Ainda pela primeira fase da Terceira Divisão do ano passado, os alvirrubros venceram pelo placar de 4 a 0, atuando nos Aflitos.

Apesar de bons resultados recentes, a coisa muda de figura quando os pernambucanos atuam fora de casa. O Timbu foi derrotado nas últimas três visitas ao Figueirense e venceu apenas um jogo longe dos Aflitos na história do confronto.

O único triunfo dos pernambucanos ocorreu na Série B de 2010, com vitória por 2 a 1 no Orlando Scarpelli. Nos outros oito duelos realizados com mando do Figueirense, o Furacão venceu sete vezes e uma partida terminou empatada.

Levando em consideração todos os confrontos da história entre as equipes, o Náutico leva vantagem por apenas uma vitória, mostrando o equilíbrio dos embates. Em 19 jogos no histórico, os alvirrubros venceram nove, os alvinegros oito e mais dois empates fecham o retrospecto.

Cenário atual

O jogo deste próximo domingo terá forte importância para as equipes, visando vagas no G8 da Série C. O Náutico atualmente é o 5º colocado, com 16 pontos conquistados, e o Figueirense é o 13º, com 13 pontos.