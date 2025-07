Figueirense x Náutico: onde assistir, horário e escalações dos times

Náutico visita o Figueirense pela Série C (Gabriel França / CNC)

Em busca da manutenção no G8, o Náutico visita o Figueirense neste domingo (13), às 19h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e terá transmissão da DAZN e do Nosso Futebol+.





O duelo marca o confronto de duas equipes com o mesmo objetivo na tabela de classificação. O Timbu está em 5º lugar, com 16 pontos, enquanto o clube catarinense está em 13º, com 13 pontos. Apesar da diferença considerável, há equilíbrio na classificação, já que o Figueira pode, matematicamente, superar os pernambucanos para vencer o duelo contra Orlando Scarpelli.

Uma vitória como visitante pode colocar o Náutico em uma situação mais confortável na briga de classificação para o quadrangular de acesso, distanciando-se do bloco de equilíbrio. Portanto, uma derrota e uma combinação de resultados podem tornar os pernambucanos mais complicados na tabela da Terceirona.

Para continuar, sem G8 e com vantagem aberta em relação aos adversários diretos, o Náutico tem um retrospecto promissor como visitante nesta Série C. Em dois jogos longe dos Aflitos, ou tempo expirado, empatou mais de um e perdeu dois. Nos últimos três compromissos fora de casa, o Thimphu ostenta uma invencibilidade.

Para a partida, o técnico Hélio dos Anjos ganhará uma nova peça. O atacante Lucas Cardoso já está regularizado e estará à disposição no jogo contra o Figueirense. Aguarda reforço recente para iniciar o banco de reservas, podendo entrar em campo.

???????? HOOOJE TEM CLUBE NÁUTICO!! É JOGO FORA DE CASA, MAS NUNCA SOZINHO! ???? O TIMBA ENTRA EM CAMPO PRA MAIS UM DESAFIO, E A GENTE TÁ JUNTO, ONDE FOR! ???????????????? pic.twitter.com/CvjikfJsrj — Náutico (@nauticope) July 13, 2025

Outro jogador que deverá iniciar a partida entre os reservas, potencialmente como reforço para o segundo tempo, é o atacante Paulo Sérgio . O centroavante voltou a atuar à frente do Floresta e seguiu recuperando o melhor ritmo de jogo. Com isso, Bruno Mezenga segue sem o comando do ataque.

Sem novos desfalques por lesão ou suspensão, a expectativa é de que o técnico Hélio dos Anjos repita exatamente a mesma escalação do confronto contra o Floresta. Com o sistema defensivo cada vez mais enxuto e as opções de meio e ataque mantidas, o clube alvirrubro busca repetir e se consolidar na zona de classificação.

Figueirense

O time catarinense para e enfrenta os alvirrubros que ainda buscam se estabilizar na disputa da competição nacional. O clube tenta emendar uma sequência de vitórias para voltar a figurar no G8.

Apesar das oscilações, o Figueirense tem uma importante vitória fora de casa contra o Brusque, o que lhe dá chances de entrar entre os primeiros colocados. Com Orlando Scarpelli nesta Série C, o Figueira não tem um desempenho animador. Em cinco jogos, uma temporada com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O Figueirense deve repetir boa parte do tempo do seu último compromisso pela Série C. A comissão técnica de Pintado pode ter apenas algumas alterações por conta de problemas físicos.



Folha de jogo

Figueirense : Igo Gabriel, Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan; Rafinha Potiguar, Jhony Douglas, João Lucas e Gabriel Santiago; Felipe Augusto e Nicolas. Técnico: Pintado.



Náutico : Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local : Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Horário : 19h

Árbitro : Wallas Martins Lopes (MA)

Assistentes : Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira (ambos do MA)

Transmissão : DAZN e Nosso Futebol+