Zagueiro Carlinhos destaca trabalho de Hélio dos Anjos para forte defesa do Náutico na Série C

Carlinhos, zagueiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Um dos principais pontos positivos do Náutico na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C vem sendo o forte sistema defensivo. O Timbu tem a melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos após 11 rodadas de Terceirona.



Em entrevista coletiva, o zagueiro Carlinhos destacou o trabalho do técnico Hélio dos Anjos para o bom desempenho defensivo alvirrubro. O atleta ressaltou que o trabalho do comandante vem sendo bem assimilado pelo elenco e o estilo de jogo, focado na marcação alta, favorece todos os jogadores do time.

“Eu acho que a gente assimilou bem com a chegada do professor. Esse estilo de linha alta está favorecendo a todos, porque querendo ou não, a marcação pressão envolve todo o ataque, o meio de campo e tem o respaldo da nossa defesa. Acho que esse estilo de jogo a gente conseguiu se encaixar bem. O que o professor tenta passar diariamente, a gente tem assimilado bem isso”, disse Carlinhos.

“É o que está favorecendo o nosso estilo de jogo, essa conduta alta, essa pressão que a gente está conseguindo executar bem. Acredito que dessa forma vai ser difícil alguém conseguir furar essa defesa nossa”, completou.

O defensor alvirrubro também projetou o próximo duelo da equipe na disputa da Terceira Divisão nacional. Neste próximo domingo (13), às 19h, o Timbu visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C. Carlinhos reconheceu a dificuldade do confronto, mas destacou a força do Náutico como visitante.

“Vai ser um jogo muito difícil. Apesar das circunstâncias, acreditamos que se a gente fizer o que a gente vem fazendo nos jogos fora de casa, nosso empenho vai ser muito alto, igual o jogo do Tombense. A gente precisa desse resultado, se manter no G8. Vai ser uma briga boa, mas a gente vai trabalhar bem essa semana para chegar lá e poder dar o nosso melhor, assim como a gente vem fazendo fora de casa”, projetou o zagueiro.