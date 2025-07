Náutico encaminha contratação do atacante Lucas Cardoso, vindo do Cuiabá

Lucas Cardoso, atacante do Cuiabá (AssCom Dourado / Divulgação)

Visando reforçar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico já inicia as suas movimentações no mercado e tem acordo encaminhado pela contratação do atacante Lucas Cardoso, vindo do Cuiabá. A próxima janela de transferências será aberta nesta quinta-feira (10) e o Timbu já busca os primeiros acertos.



Lucas Cardoso tem 24 anos e vinha atuando pelo Dourado em 2025. Nesta temporada, o atleta já acumula 22 partidas, incluindo nove jogos pela Série B, com um gol marcado e três assistências distribuídas.

O atacante iniciou a sua carreira no União Rondonópolis e ainda conta com passagens pelo futebol paulista e do exterior. Lucas já atuou por Santo André, Botafogo-SP, Novorizontino e Riga FC, da Letônia.

O encaminhado reforço alvirrubro costuma atuar pelo lado do campo, como um ponta. Lucas Cardoso chegaria para ser mais uma opção ofensiva para o elenco do técnico Hélio dos Anjos, que vem sofrendo com o sistema de ataque em determinadas partidas.

O jogador não deve ser o único que o Náutico buscará no mercado. Segundo o próprio auxiliar Guilherme dos Anjos, os alvirrubros deverão trazer ao menos dois reforços para a sequência da disputa da Terceira Divisão nacional.