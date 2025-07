Com Paulo Sérgio recuperado de lesão, confira a provável escalação do Náutico contra o Floresta

Paulo Sérgio está recuperado de lesão no Náutico (Gabriel França / CNC)

De olho em se manter no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Floresta neste sábado (5), às 17h, no estádio dos Aflitos, pela 11ª rodada da competição nacional. Para o jogo, o Timbu deverá contar com o retorno de Paulo Sérgio, recuperado de uma lesão muscular.

O centroavante foi desfalque por dois meses na equipe se recuperando do problema físico. O atleta já vem treinando normalmente com o restante do elenco, mas deverá começar como opção no banco de reservas no duelo deste sábado. Paulo Sérgio ainda vem readquirindo o ritmo, após longo período de inatividade.

Com o camisa nove não começando entre os titulares, Bruno Mezenga deverá ser mantido no comando de ataque. A única mudança na escalação em relação ao jogo contra o Tombense deverá ser o retorno do zagueiro Carlinhos. O defensor volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo em Tombos.

Carlinhos deverá formar a dupla de zaga ao lado de Mateus Silva, com Rayan voltando a ser opção no banco de reservas. Outro jogador da posição que deverá retornar é João Maistro, que já está recuperado de uma lesão muscular de grau 3. A expectativa é que o zagueiro volte a estar entre os relacionados do técnico Hélio dos Anjos.

O departamento médico alvirrubro segue apenas com dois atletas, ambos fora da temporada com lesões grave. O lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fágner Alemão vivem período de recuperação após cirurgias no joelho.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.