Grêmio anuncia contratação de atacante revelação da Copa do Mundo

Pelo Mundial, o ponta-esquerda jogou quatro partidas, sendo duas como titular, contra as seleções da Espanha e Argentina, finalistas da Copa.

Jovane Cabral, novo jogador do Grêmio atuando pela seleção de Cabo Verde (Foto por CHANDAN KHANNA / AFP)

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante Jovane Cabral, revelação da Copa do Mundo de 2026 com Cabo Verde.

O ponta-esquerda de 28 anos foi titular em dois dos quatro jogos da seleção cabo-verdiana no Mundial disputado na América do Norte: o empate em 0 a 0 com a Espanha na estreia e a derrota por 3 a 2 para a Argentina na prorrogação nos 16-avos de final.

O jogador assinou um contrato até o final de 2027, informou a diretoria gremista.

Cabral estava livre no mercado, depois de encerrar sua passagem pelo Estrela Amadora de Portugal no final da temporada passada, na qual marcou sete gols e deu uma assistência em 27 jogos no Campeonato Português.

Formado nas categorias de base do Sporting, clube ao qual chegou na adolescência, o atacante teve passagens pela Itália, defendendo Lazio e Salernitana, e pela Grécia, onde jogou pelo Olympiacos.

Cabo Verde, país de pouco mais de 500 mil habitantes composto por dez ilhas na costa do noroeste da África, disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez na edição de 2026.