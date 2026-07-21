Tatuagem, cabelo rosa e barba: promessas dos jogadores da Espanha pelo título da Copa

Do cabelo rosa à tatuagem de De la Fuente: as promessas dos campeões da Espanha

Lamine Yamal, da Espanha ( Oscar DEL POZO / AFP)

A conquista do topo do futebol mundial na Copa do Mundo exige entrega total dentro de campo, mas, fora dele, o caminho para a glória costuma ser pavimentado por superstições. Na Seleção Espanhola, o clima de união liderado por Luis de la Fuente abriu espaço para um verdadeiro festival de promessas que agora prometem movimentar o visual dos novos campeões.

Se nos próximos dias você se deparar com imagens inusitadas dos craques da La Roja, não se espante: tudo faz parte de um pacto de vestiário que agora terá de ser honrado perante as redes sociais.

A promessa mais audaciosa partiu do lateral Marc Cucurella, que prometeu eternizar ninguém menos que o rosto do técnico espanhol Luis de la Fuente na pele. Logo após o apito final, ainda no gramado e com a medalha no peito, o jogador tratou de confirmar que cumpriria o combinado.

Lamine Yamal garantiu que deixaria crescer barba e bigode após a conquista, enquanto Gavi prometeu mudar completamente o visual com o cabelo rosa. Pedri também entrou na brincadeira e escolheu os fios loiros como nova aparência, e Ferran Torres afirmou que irá raspar completamente a cabeça.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Após a conquista, Luis de la Fuente entrou na brincadeira e garantiu que os jogadores tinham personalidade suficiente para cumprir as promessas feitas durante a campanha. O técnico espanhol ainda aproveitou para cobrar o elenco de forma bem-humorada.

“Já lhes disse que estavam errados. E quem faz uma promessa tem de cumprir”, brincou o treinador.



Agora, a expectativa dos torcedores espanhóis é acompanhar quais campeões vão cumprir as promessas feitas durante a caminhada rumo ao título mundial.