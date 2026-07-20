Sem Messi, seleção argentina é recebida com festa em Buenos Aires após vice na Copa de 2026
Milhares de torcedores recepcionaram a seleção após a derrota para a Espanha na decisão do Mundial
Publicado: 20/07/2026 às 20:05
Seleção da Argentina em Buenos Aires ao retornar dos Estados Unidos (Luis ROBAYO / AFP)
Um dia após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, parte do elenco e da comissão técnica da seleção argentina desembarcou em Buenos Aires na noite desta segunda-feira (20) e foi recebida por milhares de torcedores em frente ao complexo da Associação do Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza.
A delegação chegou ao Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 18h20 (horário de Brasília). Entre os integrantes que retornaram ao país estavam o técnico Lionel Scaloni e os jogadores Otamendi, Mac Allister, Paredes, Tagliafico, Lisandro Martínez e Montiel.
Lionel Messi não viajou com o restante da delegação.
Do aeroporto, os atletas seguiram para o centro de treinamentos da AFA, onde eram aguardados por torcedores que prestaram homenagens à equipe.
Com bandeiras, cantos e mensagens de apoio, os argentinos fizeram questão de reconhecer a campanha que levou a seleção à segunda final consecutiva de Copa do Mundo.