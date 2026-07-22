Sem brasileiros, Fifa anuncia seleção da Copa de 2026 com Messi, Mbappé e Haaland. (Fotos: ROBERTO SCHMIDT / AFP| ODD ANDERSEN / AFP)

A FIFA anunciou a Seleção da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (22), liderada por Lionel Messi, Kylian Mbappé e Rodri, mas sem contar com nenhum brasileiro.

Além do meia Rodri, que foi eleito o melhor jogador do torneio, outros dois atletas da campeã Espanha aparecem entre os 11 titulares: os laterais Pedro Porro e Marc Cucurella.

No gol, uma surpresa. Apesar de ter sido eleito o melhor goleiro da competição, o espanhol Unai Simón ficou de fora do time ideal, dando espaço para Vozinha, de Cabo Verde.

O prêmio ao goleiro veio, em muito, por sua apresentação de gala na estreia diante da Espanha, que no último domingo se sagrou bicampeã com triunfo sobre os argentinos. Vozinha fechou o gol naquele dia, se tornando a primeira estrela da Copa de 2026.



Para fechar a defesa ao lado dos laterais da Espanha, estão os zagueiros Lisandro Martínez, da Argentina, e Dayot Upamecano, da França.

Na formação do meio de campo, desenhada no esquema 4-3-3, Jude Bellingham, da Inglaterra, e Michael Olise, da França, atuam ao lado de Rodri.

Bellingham foi um dos destaques do torneio, terminando como artilheiro do English Team com sete gols marcados. Com um desempenho de muita entrega dentro de campo, o camisa 10 mereceu seu espaço no time titular.

Já Olise foi o grande "garçom" do torneio. Com sete assistências dadas, ele foi o destaque da França e se tornou o primeiro jogador na história a alcançar essa marca de passes para gol em uma única edição, apesar de ter "sumido" no jogo decisivo contra a Espanha, pela semifinal.

No ataque, não poderia ser diferente: o setor é formado pelo trio que mais marcou na competição. Combinados, Kylian Mbappé (França), Erling Haaland (Noruega) e Lionel Messi (Argentina) marcaram 25 gols nesta Copa do Mundo.