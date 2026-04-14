Aos 52 anos, Luis Vidal foi incluído provisoriamente na lista de reforços do Desportivo Recoleta e avalia a possibilidade de trocar a tribuna pelo gramado nesta terça-feira (14)

Adversário do Santos na Sul-Americana inscreve o próprio presidente, de 52 anos, para jogar. (Fotos: Raul Baretta/Santos F.C)

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (14) pela Copa Sul-Americana, mas o destaque do duelo contra o Desportivo Recoleta, na Vila Belmiro, pode ser bastante inusitado.

Em uma situação única no futebol sul-americano, o Peixe pode ter que enfrentar o presidente do clube paraguaio. Aos 52 anos de idade, o mandatário Luis Vidal revelou em entrevista à "Rádio Monumental" que está inscrito na competição e não descarta aparecer entre os relacionados para o confronto marcado para as 21h30.

A possibilidade de ter um "cartola-jogador" em campo esbarra, por enquanto, apenas em questões burocráticas junto à Conmebol. Como o Recoleta optou por mandar uma equipe reserva para encarar o Santos no Brasil, Vidal aproveitou a brecha no regulamento e foi incluído provisoriamente na lista como um dos cinco reforços permitidos.

Agora, o dirigente aguarda a liberação oficial da entidade, que pode ser concedida até a terceira rodada do torneio, para finalmente realizar o roteiro curioso de trocar a tribuna pelo gramado.

"Sempre quis encerrar minha carreira jogando internacionalmente, já que venho atuando nas divisões inferiores nos últimos sete anos e na primeira divisão no ano passado. Mas, mais do que eu, a comissão técnica e os atletas me pedem para me aposentar dessa forma", afirmou Vidal, em entrevista à ESPN.

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"No Paraguai, já não posso mais jogar porque existe, agora, um regulamento que proíbe diretores de serem elegíveis a atuar nos gramados. Porém, o desejo por atuar em uma competição internacional sempre existiu", completou.