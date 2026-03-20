Técnicos em evidência: Série B de 2026 tem nomes experientes e novas apostas
Comandantes chegam com histórico de acessos, títulos estaduais e a missão de levar seus clubes à Série A
Publicado: 20/03/2026 às 12:04
Roger Silva, técnico do Sport; Thiago Carpini, técnico do Fortaleza; Mozart, técnico do Ceará; e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/DP, Divulgação/Fortaleza, Gabriel Silva/Ceará SC e Rafael Vieira/DP)
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 dará seu pontapé inicial no próximo sábado (21), onde reunirá uma combinação interessante de técnicos experientes e nomes em ascensão. Os comandantes chegam com a missão de protagonizar a disputa pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.
No Criciúma, Eduardo Baptista é mais um nome experiente na disputa da segunda divisão. O treinador tem passagens pelo Sport e está no clube catarinense desde a última temporada, onde bateu na trave do acesso, ao terminar na 5ª colocação. Já Daniel Paulista, no Goiás, tenta realizar uma temporada de alto nível, após sua péssima passagem recente pelo Sport. No comando do Periquito, Daniel iniciou o ano com título estadual em cima do Atlético-GO.
Indo para o cenário local, Hélio dos Anjos permanece no comando do Náutico após garantir o acesso na última temporada. Em 2026, o treinador realizou uma ótima campanha com o Timbu no Campeonato Pernambucano, levando a equipe até a final, onde acabou superada pelo Sport.
Do outro lado, Roger Silva segue à frente do Sport mesmo sob pressão da torcida. A diretoria optou por manter o técnico para o início da Série B, apesar da eliminação para o Athletic-MG na Copa do Brasil. A permanência mostra o peso da conquista do título pernambucano, fator que reforça a confiança no trabalho para a sequência da temporada.
No América-MG, Alberto Valentim segue no comando após assumir a equipe na reta final da última Série B e dar estabilidade ao time, garantindo a permanência na competição. Agora, o treinador tenta conduzir o Coelho ao tão sonhado acesso. Situação semelhante vive Eduardo Barroca, que desde 2025 comanda o CRB e acumula um trabalho consistente, com título estadual, boa campanha na última Série B e classificação para a quinta fase da Copa Do Brasil de 2026.
Outros nomes, como o de Maurício Barbieri, no Juventude, e Enderson Moreira, no Novorizontino, reforçam a lista de técnicos experientes. Enquanto Barbieri tem a função de manter o time competitivo, superar a péssima campanha do clube na Série A de 2025 e retornar a elite. Enderson chega com a missão de finalmente conquistar o acesso após o time paulista bater na trave nas últimas três temporadas. Em 2026, Enderson já conseguiu alcançar a final do estadual e foi derrotado para o Palmeiras.
Fechando os destaques, Alex Souza, no Athletic-MG, é uma aposta recente, mas já com um resultado expressivo. O técnico soma apenas três jogos com o clube, mas já entrou para a história ao levar o time mineiro para a 5ª fase da Copa do Brasil, após eliminar o Rio Branco, Ypiranga e Sport no torneio.
Outros técnicos da Série B 2026:
- Atlético-GO: Eduardo Souza
- Avaí: Cauan de Almeida
- Botafogo-SP: Cláudio Tencati
- Cuiabá: Eduardo Barros
- Londrina: Allan Aal
- Operário-PR: Luizinho Lopes
- Ponte Preta: Rodrigo Santana
- São Bernardo: Ricardo Catalá
- Vila Nova: sem treinador (após saída de Umberto Louzer)