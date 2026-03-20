Náutico volta a disputar a Série B após três anos e sonha com o acesso; confira como chega o clube

Disputando a Terceira Divisão nas três últimas temporadas, o Náutico está de volta ao patamar dos 40 principais clubes do futebol brasileiro

Jogadores do Náutico pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Após bater o seu recorde histórico de participações consecutivas na Terceira Divisão, três temporadas, o Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro ano de retorno ao patamar dos 40 principais clubes do futebol brasileiro, o Timbu já sonha com o acesso à Série A. A estreia dos alvirrubros será neste domingo (22), às 16h, quando recebem o Criciúma nos Aflitos.

Confira como chega o Náutico para a Segundona de 2026:

Desempenho na temporada

O Náutico iniciou o ano com um desempenho de alto nível. Ainda durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Timbu foi dominante, liderou de ponta a ponta a tabela e terminou com seis vitórias em sete jogos realizados.

Avançando direto às semifinais, o clube alvirrubro manteve o bom momento e venceu ambos os jogos contra o rival Santa Cruz, sem sequer sofrer gols na fase classificatória e com placar agregado de 3 a 0.

Na grande decisão estadual, porém, veio o momento de forte oscilação da equipe. Após um frenético empate por 3 a 3 contra o Sport na Ilha do Retiro, o Náutico decidiu o título pernambucano em um Aflitos lotado. A equipe não conseguiu repetir o bom futebol e sofreu uma acachapante derrota por 3 a 0 para o rival leonino.

Sem ter se classificado para a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste em 2026, o Náutico disputou apenas o Estadual na primeira parte da temporada. Ao todo, foram 11 jogos disputados na campanha, com oito vitórias, um empate e duas derrotas. O Timbu encerrou a primeira competição do ano com um aproveitamento superior a 75%.

Atual momento extracampo

Para além do desempenho em campo, o Náutico também vem passando por importantes mudanças fora dos gramados. Com a reeleição do presidente Bruno Becker para o biênio 2026/2027, o Timbu conquistou estabilidade política para prosseguir o planejamento da gestão no longo prazo.

A mesma continuidade no trabalho ocorreu com a comissão técnica. O técnico Hélio dos Anjos vem dando sequência ao trabalho no clube desde abril de 2025, que culminou no acesso à Série B na última temporada. Neste ano, porém, o comandante tem o reforço do filho Guilherme dos Anjos na área técnica, formando uma dupla de treinadores no Náutico.

Além da formação para o comando técnico incomum, os treinadores também se tornaram os grandes responsáveis pelo departamento de futebol alvirrubro. Com o enxugamento de profissionais na área, fica a cargo de Hélio e Guilherme dos Anjos as principais tomadas de decisão no setor.

A dupla de treinadores vem participando ativamente do processo de montagem do elenco alvirrubro para a temporada. O atual perfil de jogadores do plantel casa com a filosofia empregada pela comissão técnica no clube.

Projeção de disputa

Chegando à Série B sem pertencer ao grupo de clubes com maior investimento, o Náutico procurará fazer uma campanha sólida e sem riscos de queda. Com contratações para qualificar o grupo e fortalecimento do trabalho dos técnicos, o Timbu sonha em alçar voos maiores na competição.

Com a mudança no formato da Série B, que agora contará com um playoff de acesso do 3º ao 6º lugar, o Náutico almeja entrar forte na briga pelo G6 com outros clubes tradicionais da competição.

Histórico de campanhas na Série B

O Náutico disputará em 2026 a sua 24ª edição da Série B do Campeonato Brasileiro. No total, os alvirrubros contam com quatro acessos para a elite do futebol brasileiro, ocorridos em 1981, 1988, 2006 e 2011.

A última participação na Segundona do clube alvirrubro foi em 2022, que culminou no seu terceiro rebaixamento na história. Antes, o Timbu já havia amargado o descenso na Segunda Divisão em 1998 e 2017.



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Atual elenco

O Náutico passou por ajustes no elenco antes de iniciar a disputa da Série B. O clube alvirrubro acertou a contratação de cinco reforços e já teve uma saída confirmada após o Campeonato Pernambucano.

Já foram oficializados pelo clube o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique e os meias Vitinho e Felipe Cardoso. Em contrapartida, o atacante Samuel Otusanya deixou o clube e acertou ida para o Athletic-MG.

Apesar do início oficial da competição nacional, o Timbu ainda não encerrou o ciclo de contratações e vive a expectativa de trazer mais um centroavante para o elenco.

Confira o atual elenco do Náutico para a Série B de 2026:

Goleiros: Muriel, Guruceaga e Arthur.

Zagueiros: Igor Fernandes, Mateus Silva, Wanderson, Índio, Betão e Gustavo Henrique.

Laterais: Arnaldo, Reginaldo, Yuri Silva e Léo Jance.

Volantes: Auremir, Samuel, Ramon Carvalho, Luiz Felipe e Wenderson

Meias: Dodô, Juninho, Felipe Cardoso e Vitinho.

Atacantes: Vinícius, Paulo Sérgio, Júnior Todinho, Jonas Toró, Felipe Saraiva e Marcos Rosa.



Calendário do Náutico:



1º turno:

1ª rodada: Náutico x Criciúma

2ª rodada: Atlético-GO x Náutico

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta

4ª rodada: Ceará x Náutico

5ª rodada: Náutico x São Bernardo

6ª rodada: Athletic x Náutico

7ª rodada: Botafogo-SP x Náutico

8ª rodada: Náutico x América-MG

9ª rodada: Operário-PR x Náutico

10ª rodada: Náutico x Cuiabá

11ª rodada: Sport x Náutico

12ª rodada: Náutico x Fortaleza

13ª rodada: Novorizontino x Náutico

14ª rodada: Vila Nova x Náutico

15ª rodada: Náutico x Goiás

16ª rodada: Náutico x Juventude

17ª rodada: Avaí x Náutico

18ª rodada: CRB x Náutico

19ª rodada: Náutico x Londrina



2º turno:

20ª rodada: Criciúma x Náutico

21ª rodada: Náutico x Atlético-GO

22ª rodada: Ponte Preta x Náutico

23ª rodada: Náutico x Ceará

24ª rodada: São Bernardo x Náutico

25ª rodada: Náutico x Athletic

26ª rodada: Náutico x Botafogo-SP

27ª: rodada América-MG x Náutico

28ª rodada: Náutico x Operário-PR

29ª rodada: Cuiabá x Náutico

30ª rodada: Náutico x Sport

31ª: rodada: Fortaleza x Náutico

32ª rodada: Náutico x Novorizontino

33ª rodada: Náutico x Vila Nova

34ª rodada: Goiás x Náutico

35ª rodada: Juventude x Náutico

36ª rodada: Náutico x Avaí

37ª rodada: Náutico x CRB

38ª rodada: Londrina x Náutico