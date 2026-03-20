Náutico volta a disputar a Série B após três anos e sonha com o acesso; confira como chega o clube
Disputando a Terceira Divisão nas três últimas temporadas, o Náutico está de volta ao patamar dos 40 principais clubes do futebol brasileiro
Publicado: 20/03/2026 às 11:08
Jogadores do Náutico pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)
Após bater o seu recorde histórico de participações consecutivas na Terceira Divisão, três temporadas, o Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro ano de retorno ao patamar dos 40 principais clubes do futebol brasileiro, o Timbu já sonha com o acesso à Série A. A estreia dos alvirrubros será neste domingo (22), às 16h, quando recebem o Criciúma nos Aflitos.
Confira como chega o Náutico para a Segundona de 2026:
Desempenho na temporada
O Náutico iniciou o ano com um desempenho de alto nível. Ainda durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Timbu foi dominante, liderou de ponta a ponta a tabela e terminou com seis vitórias em sete jogos realizados.
Avançando direto às semifinais, o clube alvirrubro manteve o bom momento e venceu ambos os jogos contra o rival Santa Cruz, sem sequer sofrer gols na fase classificatória e com placar agregado de 3 a 0.
Na grande decisão estadual, porém, veio o momento de forte oscilação da equipe. Após um frenético empate por 3 a 3 contra o Sport na Ilha do Retiro, o Náutico decidiu o título pernambucano em um Aflitos lotado. A equipe não conseguiu repetir o bom futebol e sofreu uma acachapante derrota por 3 a 0 para o rival leonino.
Sem ter se classificado para a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste em 2026, o Náutico disputou apenas o Estadual na primeira parte da temporada. Ao todo, foram 11 jogos disputados na campanha, com oito vitórias, um empate e duas derrotas. O Timbu encerrou a primeira competição do ano com um aproveitamento superior a 75%.
Atual momento extracampo
Para além do desempenho em campo, o Náutico também vem passando por importantes mudanças fora dos gramados. Com a reeleição do presidente Bruno Becker para o biênio 2026/2027, o Timbu conquistou estabilidade política para prosseguir o planejamento da gestão no longo prazo.
A mesma continuidade no trabalho ocorreu com a comissão técnica. O técnico Hélio dos Anjos vem dando sequência ao trabalho no clube desde abril de 2025, que culminou no acesso à Série B na última temporada. Neste ano, porém, o comandante tem o reforço do filho Guilherme dos Anjos na área técnica, formando uma dupla de treinadores no Náutico.
Além da formação para o comando técnico incomum, os treinadores também se tornaram os grandes responsáveis pelo departamento de futebol alvirrubro. Com o enxugamento de profissionais na área, fica a cargo de Hélio e Guilherme dos Anjos as principais tomadas de decisão no setor.
A dupla de treinadores vem participando ativamente do processo de montagem do elenco alvirrubro para a temporada. O atual perfil de jogadores do plantel casa com a filosofia empregada pela comissão técnica no clube.
Projeção de disputa
Chegando à Série B sem pertencer ao grupo de clubes com maior investimento, o Náutico procurará fazer uma campanha sólida e sem riscos de queda. Com contratações para qualificar o grupo e fortalecimento do trabalho dos técnicos, o Timbu sonha em alçar voos maiores na competição.
Com a mudança no formato da Série B, que agora contará com um playoff de acesso do 3º ao 6º lugar, o Náutico almeja entrar forte na briga pelo G6 com outros clubes tradicionais da competição.
Histórico de campanhas na Série B
O Náutico disputará em 2026 a sua 24ª edição da Série B do Campeonato Brasileiro. No total, os alvirrubros contam com quatro acessos para a elite do futebol brasileiro, ocorridos em 1981, 1988, 2006 e 2011.
A última participação na Segundona do clube alvirrubro foi em 2022, que culminou no seu terceiro rebaixamento na história. Antes, o Timbu já havia amargado o descenso na Segunda Divisão em 1998 e 2017.
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Atual elenco
O Náutico passou por ajustes no elenco antes de iniciar a disputa da Série B. O clube alvirrubro acertou a contratação de cinco reforços e já teve uma saída confirmada após o Campeonato Pernambucano.
Já foram oficializados pelo clube o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique e os meias Vitinho e Felipe Cardoso. Em contrapartida, o atacante Samuel Otusanya deixou o clube e acertou ida para o Athletic-MG.
Apesar do início oficial da competição nacional, o Timbu ainda não encerrou o ciclo de contratações e vive a expectativa de trazer mais um centroavante para o elenco.
Confira o atual elenco do Náutico para a Série B de 2026:
Goleiros: Muriel, Guruceaga e Arthur.
Zagueiros: Igor Fernandes, Mateus Silva, Wanderson, Índio, Betão e Gustavo Henrique.
Laterais: Arnaldo, Reginaldo, Yuri Silva e Léo Jance.
Volantes: Auremir, Samuel, Ramon Carvalho, Luiz Felipe e Wenderson
Meias: Dodô, Juninho, Felipe Cardoso e Vitinho.
Atacantes: Vinícius, Paulo Sérgio, Júnior Todinho, Jonas Toró, Felipe Saraiva e Marcos Rosa.
Calendário do Náutico:
1º turno:
1ª rodada: Náutico x Criciúma
2ª rodada: Atlético-GO x Náutico
3ª rodada: Náutico x Ponte Preta
4ª rodada: Ceará x Náutico
5ª rodada: Náutico x São Bernardo
6ª rodada: Athletic x Náutico
7ª rodada: Botafogo-SP x Náutico
8ª rodada: Náutico x América-MG
9ª rodada: Operário-PR x Náutico
10ª rodada: Náutico x Cuiabá
11ª rodada: Sport x Náutico
12ª rodada: Náutico x Fortaleza
13ª rodada: Novorizontino x Náutico
14ª rodada: Vila Nova x Náutico
15ª rodada: Náutico x Goiás
16ª rodada: Náutico x Juventude
17ª rodada: Avaí x Náutico
18ª rodada: CRB x Náutico
19ª rodada: Náutico x Londrina
2º turno:
20ª rodada: Criciúma x Náutico
21ª rodada: Náutico x Atlético-GO
22ª rodada: Ponte Preta x Náutico
23ª rodada: Náutico x Ceará
24ª rodada: São Bernardo x Náutico
25ª rodada: Náutico x Athletic
26ª rodada: Náutico x Botafogo-SP
27ª: rodada América-MG x Náutico
28ª rodada: Náutico x Operário-PR
29ª rodada: Cuiabá x Náutico
30ª rodada: Náutico x Sport
31ª: rodada: Fortaleza x Náutico
32ª rodada: Náutico x Novorizontino
33ª rodada: Náutico x Vila Nova
34ª rodada: Goiás x Náutico
35ª rodada: Juventude x Náutico
36ª rodada: Náutico x Avaí
37ª rodada: Náutico x CRB
38ª rodada: Londrina x Náutico