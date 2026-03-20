Sport volta à Série B em busca de reconstrução e acesso; confira o raio-x do Leão

Clube rubro-negro chega à competição após rebaixamento em 2025 e tenta retorno à elite do futebol nacional

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport Club do Recife inicia, neste sábado (21), mais um capítulo decisivo de sua história recente. Após um rebaixamento doloroso na elite em 2025, encerrado na última colocação da Série A, o clube rubro-negro retorna à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 para sua nona participação no formato de pontos corridos.

A estreia será fora de casa, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, em um cenário que marca o início de um processo de reconstrução que carrega pressão imediata: para a torcida, o acesso é obrigação.

A camisa rubro-negra e histórico de acessos

Mesmo em meio ao momento de instabilidade, o Sport sustenta uma das camisas mais pesadas da competição e um histórico que o coloca entre os protagonistas naturais da Série B. O clube soma seis acessos à elite desde 1988 - em 1990, 2006, 2011, 2013, 2019 e 2024, número que o posiciona entre os maiores vencedores do objetivo principal da divisão, ao lado do América-MG e atrás apenas do Coritiba.

O retorno mais recente à Série A, inclusive, ainda está fresco na memória dos rubro-negros. Em 2024, a equipe terminou na terceira colocação, garantindo o acesso na rodada final em vitória sobre o Santos.

O momento do Sport

No comando técnico, o Sport aposta em Roger Silva, anunciado em dezembro de 2025. Nome marcado na história recente, ele carrega o feito simbólico de ter sido campeão pelo clube como jogador e treinador, uma marca reforçada com a conquista do Campeonato Pernambucano sobre o Náutico.

Ainda assim, o início de trabalho apresenta contrastes. Apesar do título estadual e de uma campanha com mais vitórias do que tropeços (seis triunfos, quatro empates e uma derrota), o desempenho coletivo levanta questionamentos, sobretudo após a eliminação na Copa do Brasil na quarta fase, em atuação abaixo do esperado. Pressionado pela torcida, o treinador vê su

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O elenco

Para 2026, o elenco passou por uma reformulação ampla. Do gol ao ataque, 12 reforços chegaram com a missão de elevar o nível competitivo: o goleiro Halls; os zagueiros Zé Marcos e Marcelo Benevenuto; o lateral Davi Gabriel; o volante Zé Gabriel; os meias Biel, Yago Felipe, Carlos de Pena e Max Alves; além dos atacantes Marlon Douglas, Iury Castilho e Clayson.

A reformulação também dialoga com a necessidade de resposta imediata após a queda, buscando equilíbrio entre experiência e capacidade de adaptação a uma competição longa e exigente.

Outro ponto central no raio-x rubro-negro está na base. Em meio à reformulação, jovens formados no clube ganham protagonismo e representam parte da esperança. Nomes como o zagueiro Marcelo Ajul, o lateral-direito Augusto Pucci, o volante Zé Lucas e o atacante Micael despontam como alternativas reais dentro da rotação do elenco, indicando uma estratégia que combina investimento e valorização interna.

Goleiros: Thiago Couto, Halls, Denis e Adriano

Thiago Couto, Halls, Denis e Adriano Zagueiros: Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes, Zé Marcos e Patrick

Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes, Zé Marcos e Patrick Laterais: Augusto Pucci, Matheus Alexandre, Felipinho, Rafinha e Davi Gabriel

Augusto Pucci, Matheus Alexandre, Felipinho, Rafinha e Davi Gabriel Volantes: Zé Lucas, Adriel, Pedro Martins e Zé Gabriel

Zé Lucas, Adriel, Pedro Martins e Zé Gabriel Meias: Dedé, Yago Felipe, Biel, Max Alves e Carlos de Pena

Dedé, Yago Felipe, Biel, Max Alves e Carlos de Pena Atacantes: Iury Castilho, Barletta, Zé Roberto, Micael, Gustavo Maia, Gustavo Coutinho, Marlon Douglas e Clayson

Bastidores e reconstrução institucional

Fora das quatro linhas, o Sport também vive um momento de reorganização. Sob a gestão do presidente Matheus Souto Maior, eleito em um mandato suplementar após renúncias em meio a uma crise desportiva e financeira, o clube busca estabilidade administrativa.

O título estadual conquistado nos primeiros meses de gestão oferece um respiro, mas não altera o objetivo central: estruturar o Sport para suportar as 38 rodadas da Série B e recolocá-lo na elite do futebol brasileiro.

Concorrência pelo acesso



Dentro de campo, o Sport surge como um dos favoritos ao acesso, sustentado pela tradição e por uma das maiores folhas salariais da competição - ultrapassando os R$ 3 milhões. O cenário competitivo, no entanto, promete equilíbrio, especialmente com a presença de rivais diretos na briga pelo retorno à elite.

As equipes cearenses rebaixadas junto ao Leão em 2025 (Fortaleza e Ceará) elevam o nível da disputa, enquanto o reencontro com o Náutico, no Clássico dos Clássicos, adiciona carga emocional a uma Série B que não recebia o confronto nacional desde 2022.

Os jogos do Sport na Série B 2026

1ª rodada

Cuiabá x Sport - 21/03 (sábado), às 20h30, na Arena Pantanal



2ª rodada

Sport x Vila Nova - 01/04 (quarta), às 19h, na Ilha do Retiro



3ª rodada

Londrina x Sport - 04/04 (sábado), às 20h30, no Estádio do Café

4ª rodada

4ª rodada

Sport x Avaí - 11/04 (sábado), às 16h, na Ilha do Retiro

5ª rodada

América-MG x Sport - 18/04 (sábado), às 16h, na Arena Independência

6ª rodada

Sport x Novorizontino - 24, 25 ou 26/04, na Ilha do Retiro

7ª rodada

Sport x Ceará - 01, 02 ou 03/05, na Ilha do Retiro

8ª rodada

Ponte Preta x Sport - 08, 09 ou 10/05, no Moisés Lucarelli

9ª rodada

Sport x CRB - 15, 16 ou 17/05, na Ilha do Retiro

10ª rodada

Juventude x Sport - 22, 23 ou 24/05, no Alfredo Jaconi

11ª rodada

Sport x Náutico - 29, 30 ou 31/05, na Ilha do Retiro

12ª rodada

Sport x Athletic - 09 ou 10/06, na Ilha do Retiro

13ª rodada

São Bernardo x Sport - 12, 13 ou 14/06, no 1° de Maio

14ª rodada

Sport x Atlético Goianiense - 19, 20 ou 21/06, na Ilha do Retiro

15ª rodada

Fortaleza x Sport - 26, 27 ou 28/06, na Arena Castelão

16ª rodada

Criciúma x Sport - 03, 04 ou 05/07, no Heriberto Hülse

17ª rodada

Sport x Botafogo-SP - 10, 11 ou 12/07 na Ilha do Retiro

18ª rodada

Sport x Operário - 17, 18 ou 19/07, na Ilha do Retiro

19ª rodada

Goiás x Sport - 21 ou 22/07, na Serrinha

20ª rodada

Sport x Cuiabá -24, 25 ou 26/07, na Ilha do Retiro

21ª rodada

Vila Nova x Sport - 07, 08 ou 09/08, no Onésio Brasileiro Alvarenga

22ª rodada

Sport x Londrina - 14, 15 ou 16/08, na Ilha do Retiro

23ª rodada

Avaí x Sport - 18 ou 19/08, na Ressacada

24ª rodada

Sport x América-MG - 21, 22 ou 23/08, na Ilha do Retiro

25ª rodada

Novorizontino x Sport - 28, 29 ou 30/08, no Jorge Ismael de Biasi

26ª rodada

Ceará x Sport - 04, 05 ou 06/09, na Arena Castelão

27ª rodada

Sport x Ponte Preta - 08 ou 09/09, na Ilha do Retiro

28ª rodada

CRB x Sport - 11, 12 ou 13/09, no Rei Pelé

29ª rodada

Sport x Juventude - 18, 19 ou 20/09, na Ilha do Retiro

30ª rodada

Náutico x Sport - 25, 26 ou 27/09, nos Aflitos

31ª rodada

Athletic x Sport - 02, 03 ou 04/10, na Arena Sicredi

32ª rodada

Sport x São Bernardo - 06 ou 07/10, na Ilha do Retiro

33ª rodada

Atlético Goianiense x Sport - 09, 10 ou 11/10, no Antônio Accioly

34ª rodada

Sport x Fortaleza - 16, 17 ou 18/10, na Ilha do Retiro

35ª rodada

Sport x Criciúma -23, 24 ou 25/10, na Ilha do Retiro

36ª rodada

Botafogo-SP x Sport - 30, 31/10 ou 01/11, no Estádio Santa Cruz

37ª rodada

Operário x Sport - 06, 07 ou 08/11, no Germano Krüger

38ª rodada

Sport x Goiás - 13, 14 ou 15/07, na Ilha do Retiro



