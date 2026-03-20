Sport volta à Série B em busca de reconstrução e acesso; confira o raio-x do Leão
Clube rubro-negro chega à competição após rebaixamento em 2025 e tenta retorno à elite do futebol nacional
Publicado: 20/03/2026 às 09:30
Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport Club do Recife inicia, neste sábado (21), mais um capítulo decisivo de sua história recente. Após um rebaixamento doloroso na elite em 2025, encerrado na última colocação da Série A, o clube rubro-negro retorna à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 para sua nona participação no formato de pontos corridos.
A estreia será fora de casa, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, em um cenário que marca o início de um processo de reconstrução que carrega pressão imediata: para a torcida, o acesso é obrigação.
A camisa rubro-negra e histórico de acessos
Mesmo em meio ao momento de instabilidade, o Sport sustenta uma das camisas mais pesadas da competição e um histórico que o coloca entre os protagonistas naturais da Série B. O clube soma seis acessos à elite desde 1988 - em 1990, 2006, 2011, 2013, 2019 e 2024, número que o posiciona entre os maiores vencedores do objetivo principal da divisão, ao lado do América-MG e atrás apenas do Coritiba.
O retorno mais recente à Série A, inclusive, ainda está fresco na memória dos rubro-negros. Em 2024, a equipe terminou na terceira colocação, garantindo o acesso na rodada final em vitória sobre o Santos.
O momento do Sport
No comando técnico, o Sport aposta em Roger Silva, anunciado em dezembro de 2025. Nome marcado na história recente, ele carrega o feito simbólico de ter sido campeão pelo clube como jogador e treinador, uma marca reforçada com a conquista do Campeonato Pernambucano sobre o Náutico.
Ainda assim, o início de trabalho apresenta contrastes. Apesar do título estadual e de uma campanha com mais vitórias do que tropeços (seis triunfos, quatro empates e uma derrota), o desempenho coletivo levanta questionamentos, sobretudo após a eliminação na Copa do Brasil na quarta fase, em atuação abaixo do esperado. Pressionado pela torcida, o treinador vê su
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O elenco
Para 2026, o elenco passou por uma reformulação ampla. Do gol ao ataque, 12 reforços chegaram com a missão de elevar o nível competitivo: o goleiro Halls; os zagueiros Zé Marcos e Marcelo Benevenuto; o lateral Davi Gabriel; o volante Zé Gabriel; os meias Biel, Yago Felipe, Carlos de Pena e Max Alves; além dos atacantes Marlon Douglas, Iury Castilho e Clayson.
A reformulação também dialoga com a necessidade de resposta imediata após a queda, buscando equilíbrio entre experiência e capacidade de adaptação a uma competição longa e exigente.
Outro ponto central no raio-x rubro-negro está na base. Em meio à reformulação, jovens formados no clube ganham protagonismo e representam parte da esperança. Nomes como o zagueiro Marcelo Ajul, o lateral-direito Augusto Pucci, o volante Zé Lucas e o atacante Micael despontam como alternativas reais dentro da rotação do elenco, indicando uma estratégia que combina investimento e valorização interna.
- Goleiros: Thiago Couto, Halls, Denis e Adriano
- Zagueiros: Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes, Zé Marcos e Patrick
- Laterais: Augusto Pucci, Matheus Alexandre, Felipinho, Rafinha e Davi Gabriel
- Volantes: Zé Lucas, Adriel, Pedro Martins e Zé Gabriel
- Meias: Dedé, Yago Felipe, Biel, Max Alves e Carlos de Pena
- Atacantes: Iury Castilho, Barletta, Zé Roberto, Micael, Gustavo Maia, Gustavo Coutinho, Marlon Douglas e Clayson
Bastidores e reconstrução institucional
Fora das quatro linhas, o Sport também vive um momento de reorganização. Sob a gestão do presidente Matheus Souto Maior, eleito em um mandato suplementar após renúncias em meio a uma crise desportiva e financeira, o clube busca estabilidade administrativa.
O título estadual conquistado nos primeiros meses de gestão oferece um respiro, mas não altera o objetivo central: estruturar o Sport para suportar as 38 rodadas da Série B e recolocá-lo na elite do futebol brasileiro.
Concorrência pelo acesso
Dentro de campo, o Sport surge como um dos favoritos ao acesso, sustentado pela tradição e por uma das maiores folhas salariais da competição - ultrapassando os R$ 3 milhões. O cenário competitivo, no entanto, promete equilíbrio, especialmente com a presença de rivais diretos na briga pelo retorno à elite.
As equipes cearenses rebaixadas junto ao Leão em 2025 (Fortaleza e Ceará) elevam o nível da disputa, enquanto o reencontro com o Náutico, no Clássico dos Clássicos, adiciona carga emocional a uma Série B que não recebia o confronto nacional desde 2022.
Os jogos do Sport na Série B 2026
1ª rodada
Cuiabá x Sport - 21/03 (sábado), às 20h30, na Arena Pantanal
2ª rodada
Sport x Vila Nova - 01/04 (quarta), às 19h, na Ilha do Retiro
3ª rodada
Londrina x Sport - 04/04 (sábado), às 20h30, no Estádio do Café
4ª rodada
4ª rodada
Sport x Avaí - 11/04 (sábado), às 16h, na Ilha do Retiro
5ª rodada
América-MG x Sport - 18/04 (sábado), às 16h, na Arena Independência
6ª rodada
Sport x Novorizontino - 24, 25 ou 26/04, na Ilha do Retiro
7ª rodada
Sport x Ceará - 01, 02 ou 03/05, na Ilha do Retiro
8ª rodada
Ponte Preta x Sport - 08, 09 ou 10/05, no Moisés Lucarelli
9ª rodada
Sport x CRB - 15, 16 ou 17/05, na Ilha do Retiro
10ª rodada
Juventude x Sport - 22, 23 ou 24/05, no Alfredo Jaconi
11ª rodada
Sport x Náutico - 29, 30 ou 31/05, na Ilha do Retiro
12ª rodada
Sport x Athletic - 09 ou 10/06, na Ilha do Retiro
13ª rodada
São Bernardo x Sport - 12, 13 ou 14/06, no 1° de Maio
14ª rodada
Sport x Atlético Goianiense - 19, 20 ou 21/06, na Ilha do Retiro
15ª rodada
Fortaleza x Sport - 26, 27 ou 28/06, na Arena Castelão
16ª rodada
Criciúma x Sport - 03, 04 ou 05/07, no Heriberto Hülse
17ª rodada
Sport x Botafogo-SP - 10, 11 ou 12/07 na Ilha do Retiro
18ª rodada
Sport x Operário - 17, 18 ou 19/07, na Ilha do Retiro
19ª rodada
Goiás x Sport - 21 ou 22/07, na Serrinha
20ª rodada
Sport x Cuiabá -24, 25 ou 26/07, na Ilha do Retiro
21ª rodada
Vila Nova x Sport - 07, 08 ou 09/08, no Onésio Brasileiro Alvarenga
22ª rodada
Sport x Londrina - 14, 15 ou 16/08, na Ilha do Retiro
23ª rodada
Avaí x Sport - 18 ou 19/08, na Ressacada
24ª rodada
Sport x América-MG - 21, 22 ou 23/08, na Ilha do Retiro
25ª rodada
Novorizontino x Sport - 28, 29 ou 30/08, no Jorge Ismael de Biasi
26ª rodada
Ceará x Sport - 04, 05 ou 06/09, na Arena Castelão
27ª rodada
Sport x Ponte Preta - 08 ou 09/09, na Ilha do Retiro
28ª rodada
CRB x Sport - 11, 12 ou 13/09, no Rei Pelé
29ª rodada
Sport x Juventude - 18, 19 ou 20/09, na Ilha do Retiro
30ª rodada
Náutico x Sport - 25, 26 ou 27/09, nos Aflitos
31ª rodada
Athletic x Sport - 02, 03 ou 04/10, na Arena Sicredi
32ª rodada
Sport x São Bernardo - 06 ou 07/10, na Ilha do Retiro
33ª rodada
Atlético Goianiense x Sport - 09, 10 ou 11/10, no Antônio Accioly
34ª rodada
Sport x Fortaleza - 16, 17 ou 18/10, na Ilha do Retiro
35ª rodada
Sport x Criciúma -23, 24 ou 25/10, na Ilha do Retiro
36ª rodada
Botafogo-SP x Sport - 30, 31/10 ou 01/11, no Estádio Santa Cruz
37ª rodada
Operário x Sport - 06, 07 ou 08/11, no Germano Krüger
38ª rodada
Sport x Goiás - 13, 14 ou 15/07, na Ilha do Retiro