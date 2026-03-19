Cuca no Santos: Peixe anuncia treinador após demissão de Vojvoda

Em sua quarta passagem pelo clube paulista, treinador assume o comando com contrato até o final de 2026 após a saída de Juan Pablo Vojvoda

Cuca no Santos: treinador de 62 anos inicia sua quarta passagem pela equipe alvinegra com contrato válido até dezembro de 2026. (Foto: Divulgação/Santos)

O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, a contratação do técnico Cuca. O treinador de 62 anos assina contrato até dezembro de 2026 e substitui o argentino Juan Pablo Vojvoda, demitido nesta quarta após sequência de maus resultados. Ele chega ao clube acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.

Esta será a quarta passagem de Cuca pelo Santos. Ele treinou o time nos anos de 2008, 2018 e entre as temporadas 2020 e 2021, quando levou a equipe ao vice-campeonato da Copa Libertadores.

O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro em sua quarta passagem pelo clube. Ele deixou a equipe mineira em agosto, depois de oito meses à frente da equipe alvinegra após derrota na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro.

Cuca acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro como treinador. Suas principais conquistas aconteceram no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a inédita Libertadores, em 2013, e a tríplice coroa em 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual). Ele também venceu o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, e possui títulos Estaduais por Flamengo e Cruzeiro.

Apesar do histórico vencedor, Cuca passou a ser rejeito por parte dos torcedores dos clubes pelos quais passou desde 2021, quando voltou à tona a condenação do profissional na Suíça por estupro.

Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989 que condenou o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.