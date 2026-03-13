Cássio vai passar por cirurgia no joelho após lesão contra o Flamengo e desfalca Cruzeiro

Cássio caiu no chão durante uma disputa de bola na pequena área e deixou o campo de maca

Cássio, goleiro do Cruzeiro (Thais Magalhães/Cruzeiro)

O goleiro Cássio virou o grande problema do técnico Tite no Cruzeiro. O clube informou nesta sexta-feira que o atleta sofreu uma lesão uma lesão multiligamentar do joelho esquerdo durante o jogo com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Assim, o ex-jogador do Corinthians vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir a lesão.

Ele foi submetido a exames que diagnosticaram a gravidade da contusão. Segundo nota divulgada pelo clube mineiro, a "indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, no início da próxima semana.

Cássio se machucou durante o segundo tempo da partida em que o Cruzeiro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0. Ele caiu no chão durante uma disputa de bola na pequena área e deixou o campo de maca. No confronto, ele foi substituído pelo reserva Matheus Cunha.

A temporada 2026 tem sido de dificuldades para o goleiro de 38 anos. Antes da final do Campeonato Mineiro, ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele chegou a ser dúvida para a decisão do Estadual de Minas contra o Atlético-MG, mas conseguiu se recuperar e esteve em campo e foi importante na conquista de mais um título para o Cruzeiro.

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Com Cássio fora, a partir de agora, O técnico Tite vai contar com Matheus Cunha como titular no decorrer da temporada. O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é neste fim de semana, quando o conjunto azul recebe o Vasco, em Belo Horizonte, no domingo.

