Árbitra pernambucana Déborah Cecília é suspensa por atraso em jogo do Brasileirão Feminino A1

Árbitra pernambucana Déborah Cecília (Rafael Vieira)

A árbitra pernambucana Déborah Cecília foi suspensa por 180 dias pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após atraso no início do clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pelo Brasileirão Feminino A1. A partida, marcada para às 19h no Estádio Nilton Santos, só começou às 19h26, devido ao trânsito que impediu a chegada da equipe de arbitragem.

Deborah não informou à Comissão de Arbitragem, em tempo hábil, o atraso da assistente e da 4ª árbitra, o que teria possibilitado a designação de substitutas para que a partida começasse no horário previsto.Além de Déborah, a assistente Juliana Martins Gomes recebeu uma suspensão de 90 dias por “omissão ao acompanhar a árbitra central”. Já a assistente Nayra da Cunha Nunes e a 4ª árbitra Jenifer Alves foram suspensas preventivamente por tempo indeterminado por não comparecerem ao jogo sem justificativa prévia.

A CBF destacou que a suspensão de Déborah ocorreu por “não informar a Comissão de Arbitragem em tempo hábil para substituição das integrantes ausentes”, medida considerada necessária para preservar a organização e pontualidade das partidas da competição.

Segundo a súmula, o atraso foi de 26 minutos. Para que a partida pudesse começar, a CBF acionou os oficiais Rodrigo Carvalhaes de Miranda, que atuou como assistente 2, e Beatriz Geraldini de Sousa, que assumiu a função de 4ª árbitra. Juliana Gomes passou a atuar como assistente 1 durante o confronto, que terminou empatado em 1 a 1.

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A situação gerou críticas das capitãs das equipes. Djeni, do Flamengo, afirmou: “É uma falta de respeito por nós, mulheres, e pelos clubes. Chegamos duas horas antes da partida e tivemos que esperar, mesmo com chuva e trânsito previstos.” Fernanda Tipa, do Botafogo, acrescentou: “Poderíamos ter sido avisadas antes, para aquecer com mais calma e não ficar tanto tempo paradas.”



