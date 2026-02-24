Presidente da FPF diz que atendeu pedidos de Sport e Náutico por torcidas mistas, mas "acredita em confusão"

Torcidas de Sport e Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

A confirmação de que as finais do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico terão presença das duas torcidas marca uma mudança no protocolo adotado nos últimos clássicos pernambucanos. A decisão, tomada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) após pedido dos clubes, foi comentada pelo presidente Evandro Carvalho, que admitiu preocupação com possíveis episódios de violência.

“Mudei pra torcida mista porque atendo o que os clubes me pedem. Sei que vou me arrepender porque acredito que vai ter confusão, mas aceitei o pedido de torcida mista desta vez”, afirmou, em contato com o Diario de Pernambuco.

As finais serão disputadas na Ilha do Retiro e nos Aflitos, respectivamente nos dias 1º e 8 de março, e contarão com a presença das duas torcidas. A definição ocorreu após solicitação dos presidentes de Sport e Náutico para que as partidas fossem realizadas em seus estádios. A federação, inicialmente, defendia que os dois confrontos acontecessem na Arena de Pernambuco, mas optou por respeitar a decisão dos clubes.

Evandro reforçou que a decisão partiu da própria entidade, mesmo sem provocação formal dos órgãos de segurança.

“Até agora nenhum órgão me procurou e acredito que não vá. É uma decisão da federação colocar torcida única ou torcida mista. Temos uma excelente relação com os órgãos de segurança, mas é uma decisão nossa a pedido dos clubes, que pediram torcida mista”.

O dirigente, porém, reconhece que o histórico recente não é favorável à convivência das duas torcidas nos clássicos do chamado Trio de Ferro.

“O ideal sempre é ter duas torcidas a questão é se é possível ou não. ao longo dos anos vem ficando provado que não é possível ter. mais uma vez nós vamos tentar mas as experiências tem sido muito ruins”.

A última vez que um clássico pernambucano contou com torcida mista foi em 1º de fevereiro de 2025, no duelo entre Santa Cruz e Sport, no Arruda. Na ocasião, horas antes da partida, uma onda de violência envolvendo torcidas organizadas deixou feridos, provocou prisões e causou depredações no Recife e na Região Metropolitana. Após o episódio, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o Governo do Estado e a FPF decidiram que os clássicos passariam a ser disputados com torcida única.

Agora, mais de um ano depois, a federação volta a permitir a presença de visitantes em um clássico decisivo. Para o jogo de ida, na Ilha do Retiro, o Sport já divulgou o cronograma de vendas. Os ingressos para sócios partem de R$ 30, enquanto os não sócios pagam a partir de R$ 40. A torcida visitante ficará na Arquibancada Placar, com entradas a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). A carga destinada aos alvirrubros será entre 10% e 20%, percentual definido pela FPF.

O Náutico, ainda nesta terça (24), abriu o sistema de check-in para o sócio alvirrubro garantir a entrada para a partida da volta, nos Aflitos.