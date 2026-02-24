Vinícius projeta final contra o Sport e destaca foco do Náutico pelo título pernambucano

Vinícius, atacante e capitão do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Náutico e Sport iniciam no próximo domingo (1º), às 18h, mais uma decisão de Campeonato Pernambucano. O confronto de ida terá mando rubro-negro, enquanto o jogo de volta acontece no estádio dos Aflitos, marcado para o dia 8 de março. Em momentos distintos, os rivais protagonizarão mais um Clássico dos Clássicos valendo o título estadual.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), o atacante e capitão do Náutico, Vinícius, realizou as primeiras projeções do duelo e destacou o foco alvirrubro em superar o adversário e sair com o título pernambucano.

“Final é clássico, e clássico se ganha. A gente tem que ir com esse pensamento. Nós lutamos e nos preparamos tanto para chegar nesse momento. Então, é muito prazeroso e nós vamos fazer de tudo para conquistar esse título”, disse Vinícius.

“O foco total é o nosso trabalho. O que eu tenho controle é sobre as minhas ações. O adversário se preparou como quis para o primeiro jogo (1ª fase) e vai se preparar como quer agora na final. E nós vamos nos preparar como sempre, com muito trabalho e muita dedicação. Claro que é uma decisão e é um jogo diferente. Vamos nos preparar como vem sendo feito, mas, se der para preparar melhor ainda, nós vamos. Para, às 18h do domingo, a gente estar todos com o mesmo pensamento”, concluiu.

Campeão pernambucano em 2021 pelo Náutico, Vinícius tenta conquistar o bicampeonato da competição e o primeiro título em frente ao torcedor alvirrubro. Isso porque, no ano em questão, o Timbu conquistou o título sem a presença de público devido ao período de pandemia. O atacante destacou a diferença de ter o torcedor apoiando o time nos Aflitos.

“É diferente estar com o nosso torcedor. A importância da torcida é essencial. É uma final de campeonato, é uma decisão. É momento de todo mundo estar com as ‘facas nos dentes’. Estamos muito tranquilos e sabedores do nosso objetivo, também da responsabilidade que temos defendendo as cores do Náutico. Vamos trabalhar forte esta semana para que a gente possa fazer uma grande decisão e sair vencedor”, externou o capitão alvirrubro.

