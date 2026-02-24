Joia do Sport, Zé Lucas desperta interesse do Botafogo

Barcelona tem interesse em Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva / Sport)

O mercado começa a se movimentar nos bastidores da Ilha do Retiro, e o volante Zé Lucas, um dos principais ativos do Sport, está no centro das atenções. O atleta de 17 anos entrou no radar do Botafogo, que já formalizou proposta e mantém conversas em andamento com a diretoria rubro-negra.

O Diario de Pernambuco apurou que as tratativas evoluíram nos últimos dias, embora ainda não haja definição. O clube carioca monitora o jogador há algum tempo e apresentou uma primeira oferta, respondida com contraproposta do Sport. Entre as possibilidades debatidas está um empréstimo oneroso com opção de compra ao fim do vínculo.

O Sport, porém, exige comprovação e garantias financeiras de que receberá os valores acordados, algo que ainda não foi apresentado formalmente pelo clube carioca, o que ainda trava por um acerto.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a gestão de futebol rubro-negra para comentar o andamento das tratativas por Zé Lucas, mas não obteve resposta até o momento.

Internamente, o Sport avalia Zé Lucas em cerca de 10 milhões de euros. O contrato vai até abril de 2028, com multa rescisória de R$ 100 milhões para clubes brasileiros e 50 milhões de euros para o exterior. O clube detém 90% dos direitos econômicos do atleta.

A diretoria entende que uma eventual presença do volante na elite nacional, disputando a Série A, poderia ampliar ainda mais sua valorização, especialmente pensando na janela do meio do ano, quando o jogador já terá completado 18 anos e poderá ser negociado internacionalmente.

Situação de Zé Lucas

Maior joia recente das categorias de base do Sport, Zé Lucas vive momento curioso dentro das quatro linhas. Titular absoluto em 2025, ele ainda não atuou na atual temporada. Recuperado de uma fibrose muscular, passou a pré-temporada realizando trabalhos específicos no CT José de Andrade Médicis e segue retomando o ritmo ideal.

Nos dois jogos da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, o volante ficou no banco de reservas. O técnico Roger Silva negou qualquer interferência da diretoria na utilização do atleta, mesmo com as especulações de mercado.

A ausência do jovem em campo tem gerado questionamentos da torcida, sobretudo pelo peso que teve na temporada passada. Em 2025, Zé Lucas disputou 48 partidas: 34 pelo Sport, sendo titular em 31, e 14 pela seleção brasileira sub-17. Com a Amarelinha, foi campeão sul-americano da categoria e capitão no Mundial Sub-17, no Catar, onde atuou nos oito jogos da campanha que terminou com o quarto lugar.

Sua última partida pelo clube foi em 19 de outubro, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela Série A. Desde então, o volante soma recuperação física e expectativa de futuro.