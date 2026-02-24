Náutico x Sport: FPF apresenta troféu do Campeonato Pernambucano 2026

Finais entre alvirrubros e rubro-negros acontecem nos dias 1º e 8 de março, ambos às 18h

Troféu do Campeonato Pernambucano 2026 ( Thiago Lemos/FPF)

Na contagem regressiva para a grande decisão do Estadual, a Federação Pernambucana de Futebol apresentou, nesta terça-feira (24), o troféu do Campeonato Pernambucano Série A1 2026, peça que será erguida pelo campeão após as finais entre Náutico e Sport.

Os clássicos decisivos estão marcados para os dias 1º e 8 de março, ambos às 18h. O confronto de ida acontece na Ilha do Retiro, com mando rubro-negro, e o da volta será realizado no Estádio dos Aflitos, casa do Timbu. A principal mudança da taça em relação à última edição está na base, especialmente na parte escrita.

O Sport busca o tetracampeonato, enquanto o Náutico tenta voltar a levantar a taça estadual após quatro temporadas.