Série B muda formato e terá playoffs para definir acesso; veja detalhes

Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

A Série B do Campeonato Brasileiro terá um novo formato de acesso à elite a partir deste ano. Em reunião do Conselho Técnico realizada na tarde desta quinta-feira (5), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os clubes aprovaram a criação de um sistema de playoffs para definir duas das quatro vagas na Série A.

Com a mudança, apenas os dois primeiros colocados da competição garantirão acesso direto. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios envolvendo os times que terminarem entre a terceira e a sexta posição na tabela.

Pelo regulamento aprovado, o terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto duelará contra o quinto, em partidas de ida e volta.

Os jogos já têm datas previstas: 21 e 28 de novembro, fechando a temporada da Segundona. A equipe de melhor campanha fará o jogo decisivo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

A competição está marcada para começar no dia 21 de março. Sport e Náutico são as equipes pernambucanas que disputarão a Série B neste ano. Procurada pela reportagem do Diario de Pernambuco, a gestão de futebol rubro-negra informou que ainda não irá se pronunciar publicamente sobre a decisão.

Sem paralisação durante a Copa do Mundo

Outra definição importante é que não haverá paralisação durante a Copa do Mundo, no meio do ano, com a Série B seguindo seu calendário normalmente, de forma simultânea ao torneio internacional. A informação foi antecipada pelo jornal O Povo.