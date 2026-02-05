Série B muda formato e terá playoffs para definir acesso; veja detalhes
Novo regulamento aprovado na CBF prevê confrontos entre 3º x 6º e 4º x 5º após as 38 rodadas
Publicado: 05/02/2026 às 16:56
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)
A Série B do Campeonato Brasileiro terá um novo formato de acesso à elite a partir deste ano. Em reunião do Conselho Técnico realizada na tarde desta quinta-feira (5), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os clubes aprovaram a criação de um sistema de playoffs para definir duas das quatro vagas na Série A.
Com a mudança, apenas os dois primeiros colocados da competição garantirão acesso direto. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios envolvendo os times que terminarem entre a terceira e a sexta posição na tabela.
Pelo regulamento aprovado, o terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto duelará contra o quinto, em partidas de ida e volta.
Os jogos já têm datas previstas: 21 e 28 de novembro, fechando a temporada da Segundona. A equipe de melhor campanha fará o jogo decisivo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
A competição está marcada para começar no dia 21 de março. Sport e Náutico são as equipes pernambucanas que disputarão a Série B neste ano. Procurada pela reportagem do Diario de Pernambuco, a gestão de futebol rubro-negra informou que ainda não irá se pronunciar publicamente sobre a decisão.
Sem paralisação durante a Copa do Mundo
Outra definição importante é que não haverá paralisação durante a Copa do Mundo, no meio do ano, com a Série B seguindo seu calendário normalmente, de forma simultânea ao torneio internacional. A informação foi antecipada pelo jornal O Povo.