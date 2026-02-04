A vez de De Pena: camisa 10 do Sport tem novo dono e volta às mãos de um estrangeiro

Após saída de Lucas Lima, uruguaio assume papel central no meio-campo; Alan Ruiz foi o último estrangeiro a utilizar o número

Apresentação do meia-atacante Carlos de Pena (Paulo Paiva/Sport Recife)

Apresentado oficialmente como novo camisa 10 do Sport, Carlos De Pena já começou a caminhada com as cores rubro-negras. Mesmo recém-chegado, o uruguaio soma duas partidas pelo Leão - o empate em 1 a 1 com o Maguary e a vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no Clássico das Multidões. Saiu do banco de reservas no intervalo dos dois jogos, mostrando-se opção imediata para o técnico Roger Silva.

Aos 33 anos, De Pena desembarca na Ilha do Retiro com bagagem internacional e currículo no futebol brasileiro. Em 2025, foi campeão da Série B pelo Coritiba, participando de 29 partidas, com um gol e duas assistências, sendo peça frequente na campanha do acesso.

O peso da camisa 10

No Sport, a posição de 10 tem dono recente na memória do torcedor. Em 2024 e 2025, Lucas Lima foi o responsável por conduzir o setor criativo da equipe. O meia deixou o clube rumo ao Goiás, adversário rubro-negro na Série B deste ano, após não chegar a um acordo salarial para permanecer na Ilha. Agora, a responsabilidade recai sobre De Pena.

"Eu sei o quanto é importante ser jogador do Sport. Qualquer um que vem aqui sabe da responsabilidade de vestir essa camisa pesada. Quando eu recebi a ligação e acertei tudo, pedi essa camisa porque acho que é um número importante e cheguei para ser uma peça importante. Quero estar aqui por muito tempo e ser importante dentro e fora de campo", afirmou o uruguaio.

De Pena assume não apenas a função tática de organizar o jogo, mas também um papel de liderança em um elenco que passa por reformulação.

"Tenho uma experiência e posso utilizá-la fora de campo com os meninos que estão subindo ao profissional e escolho assumir essa responsabilidade. Estou feliz com isso e preparado", completou.

Número volta a ser utilizado por um estrangeiro

Desde 2024, quando o argentino Alan Ruiz vestiu a 10, o Sport não tinha um estrangeiro com a responsabilidade de ser o principal articulador da equipe. Agora, a posição e a camisa voltam a apostar em um atleta de fora do país para comandar o meio-campo.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, De Pena construiu parte significativa da carreira na Europa, passando por Middlesbrough (Inglaterra), Real Oviedo (Espanha) e Dínamo de Kiev (Ucrânia). No Brasil, além do Coritiba, defendeu Internacional e Bahia.

Oficialmente apresentado! Seja bem-vindo, nosso camisa ????. Vamos juntos, Carlos de Pena! Assista à apresentação completa: https://t.co/GhZe68CFHe pic.twitter.com/snTeu0493t — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 3, 2026

Ilha do Retiro como nova casa

Curiosamente, o meia já enfrentou o Sport no início da carreira. Em 2015, defendendo o Nacional-URU, atuou por 81 minutos em amistoso válido pela Taça Ariano Suassuna, na Arena de Pernambuco. Na ocasião, participou do gol uruguaio na derrota por 2 a 1 para o Leão. Mais de uma década depois, retorna ao Recife para jogar pelo Rubro-Negro.

O novo camisa 10 destaca que a decisão de jogar no Sport foi tomada ainda nos primeiros contatos com a diretoria.

“Desde a primeira ligação do Ítalo (executivo de futebol), comprei a ideia de vir e sei a grandeza desse time. Estou muito feliz, tanto eu como minha família, e estou preparado para dar o meu melhor”, disse.