Rodagem de elenco: Náutico já utilizou 28 jogadores durante o Campeonato Pernambucano

Com campanha confortável no 1º lugar, o Náutico rodou o elenco e oportunizou jogadores no Estadual

Elenco do Náutico antes de partida pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira/CNC)

Com uma campanha confortável e liderança de ponta a ponta na primeira fase do Pernambucano, o Náutico se deu ao luxo de promover uma grande rodagem do elenco no Estadual. Praticamente todo o plantel disponível foi utilizado pela comissão técnica alvirrubra neste início de temporada, totalizando 28 jogadores em campo.

Entre os atletas que receberam oportunidades estão incluídos remanescentes, recém-chegados e garotos da base. Os únicos jogadores que participaram de todos os sete jogos do Náutico até aqui foram o lateral-esquerdo Yuri Silva e o atacante Felipe Saraiva. Yuri foi titular em seis oportunidades, enquanto Saraiva foi acionado do banco de reservas em cinco ocasiões e conta apenas com dois jogos entre os 11 iniciais.

Puxando a lista com também seis jogos no time titular estão o goleiro Muriel e o atacante Vinícius. A dupla de atletas experientes ficou de fora apenas no duelo contra o Jaguar, válido pela 4ª do Campeonato Pernambucano.

Principais peças na hierarquia de elenco dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, 15 jogadores contam com ao menos quatro jogos realizados neste Estadual, número que representa mais da metade das partidas.

Ao todo, nove jogadores disputaram três partidas ou menos em 2026. A lista dos jogadores de menor minutagem conta apenas com reforços recém-chegados e jovens da base. Se destacando com apenas um jogo realizado estão os novos jogadores Guruceaga e Léo Jance, além dos jovens da base Felipe Redaelli, Kayon - que já deixou o clube para o Botafogo-PB -, Kevyn e Emanuel.

