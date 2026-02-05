Sport oficializa empréstimo de Carlos Alberto para clube dos Emirados Árabes

Em nota oficial, o Sport anunciou que o empréstimo será válido até o final da temporada e as obrigações financeiras ficarão por conta da equipe asiática

Jogador do Sport, Carlos Alberto (Rafael Vieira)

O Sport oficializou nesta quinta-feira (5) o empréstimo do atacante Carlos Alberto para o Kalba FC, dos Emirados Árabes. Através de nota oficial, o Leão da Ilha divulgou que o empréstimo será não oneroso e válido até o final da atual temporada. O clube anunciou também que as obrigações financeiras serão pagas pela equipe asiática durante o vínculo, com uma opção de compra fixada em R$ 15 milhões após o encerramento do empréstimo.

Antes de acertar a sua ida ao clube dos Emirados Árabes, Carlos Alberto abriu mão de valores que tinha para receber do Sport referentes ao último ano, facilitando uma saída sem mais pendências financeiras passadas.

Sendo adquirido com status de contratação milionária, o atacante de 23 anos passou longe de corresponder às expectativas do valor de R$ 15 milhões aportado em sua aquisição. Com baixo desempenho, Carlos Alberto foi emprestado ao Cuiabá ainda durante a temporada de 2025.

Retornando de empréstimo do Dourado, o atleta seguiu fora dos planos da comissão técnica e da diretoria rubro-negra, que já vinha trabalhando para achar um novo destino para o atacante.

