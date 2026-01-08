Santos coloca Gabigol e Neymar à prova em tentativa de resgatar passado e ter 2026 sem drama
Gabigol e Neymar jogarão a temporada de 2026 juntos pelo Santos
Publicado: 08/01/2026 às 09:53
Gabigol e Neymar jogarão juntos novamente pelo Santos, em 2026 (Raul Baretta/ Santos FC)
A primeira temporada do Santos após a passagem inédita pela Série B foi de luta para não cair mais uma vez. Ter Neymar de volta à Vila Belmiro foi uma experiência marcante para o torcedor santista, mesmo que o esperado não fosse exatamente ver o ídolo sendo o herói de uma luta contra a queda. Em 2026, as expectativas não são altas, mas há motivos para acreditar que o ano será melhor do que o anterior.
Além de elevar o patamar em que o Santos se encontra atualmente, o atacante tem o objetivo individual de ir à Copa do Mundo, o que vai depender de sua evolução física e de suas atuações pela equipe do litoral paulista. Neste ano, ele terá ao seu lado Gabigol, outro Menino da Vila que decidiu voltar ao berço.
Gabriel Barbosa chegou ao Santos emprestado pelo Cruzeiro, em uma contratação que aposta na conexão com os torcedores, embora ele esteja longe de representar algo parecido ao que Neymar representa para os santistas. O atacante de 29 anos vem de uma passagem inconstante pelo time mineiro e sabe que volta para a Vila com a necessidade de provar o seu valor.
"Talvez eu precise mais do Santos, do que o Santos de mim. A gente está aqui para poder ajudar o Neymar a estar muito bem, dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo. Realmente a gente está muito feliz de compartilhar o vestiário, o campo. Na Seleção foi muito rápido, e agora a gente vai poder viver perto. A gente está muito feliz de estar juntos de novo", comentou Gabigol em coletiva de apresentação.
Outros nomes podem se juntar a Neymar e Gabigol para reforçar o Santos, mas por enquanto a renovação e a contratação foram as únicas novidades. Rony, do Atlético-MG, é um nome desejado pela diretoria santista, que se desfez de atletas como Guilherme, Luiz Felipe, Messias, Sandry e Rodrigo Fernández.
Nesta temporada, o Santos volta a uma disputa continental após dois anos, pois se classificou para a Copa Sul-Americana, por isso terá calendário mais cheio do que no ano passado. O primeiro compromisso do ano é no Paulistão, em duelo com o Novorizontino, marcado para às 16 horas de sábado, na Vila Belmiro.