Palco principal do Estadual de 2026, Arena de Pernambuco enfrentará desafios com alto volume de jogos

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

Estádio de Copa do Mundo e de alto investimento dos cofres públicos, a Arena de Pernambuco enfrentará o desafio de sediar um alto volume de jogos no Campeonato Pernambucano de 2026. Quatro das oito equipes participantes do Estadual já têm a confirmação de que mandarão os seus jogos na Arena. São elas: Santa Cruz, Retrô, Jaguar e Vitória-PE.

Antes de retomar o protagonismo como principal palco do estado na competição, a Arena de Pernambuco vinha apresentando uma baixa demanda de jogos, influenciando diretamente no aspecto financeiro e nos problemas estruturais apresentados no local.

Em contrapartida, a nova demanda será desafiadora. Já na 1ª rodada do Estadual, três dos quatros jogos ocorrerão na Arena de Pernambuco. O estádio receberá partidas na sexta-feira (9), Retrô x Vitória; no sábado (10), Jaguar x Sport; e no domingo (11), Santa Cruz x Decisão.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, a gestão da Arena de Pernambuco garantiu que vem realizando melhorias para os jogos no estádio. Ainda segundo a gestão, questões de mobilidade, estrutura e gramado estão sendo trabalhadas para a temporada de 2026 e a alta demanda de partidas.

“Há um planejamento permanente de melhorias estruturais e operacionais, com foco na segurança, no conforto e na plena funcionalidade do equipamento para atletas, torcedores e demais usuários. Em 2026, haverá mudanças significativas como a troca de cadeiras, gramado e telões. Tudo isso já está em processo licitatório. A gestão da Arena de Pernambuco tem adotado uma série de medidas para aprimorar a experiência do público, com destaque para a implantação de um plano de mobilidade integrado, que vem reduzindo em cerca de 50% o tempo de saída de veículos ao final dos eventos”, iniciou a gestão da Arena de Pernambuco.

“O gramado da Arena de Pernambuco recebe manutenção técnica permanente e especializada. Diante do aumento no número de partidas, foi adotado um plano intensificado de cuidados, com monitoramento contínuo e intervenções programadas, assegurando a qualidade da superfície de jogo, o desempenho esportivo e a segurança dos atletas. As intervenções previstas para 2026 contemplam a renovação completa dos sistemas de drenagem e irrigação, além da implantação do gramado híbrido, que combina fibras sintéticas com grama natural, ampliando a durabilidade, a resistência e a regularidade do campo. Paralelamente às modernizações estruturais, a Arena de Pernambuco passou a contar com torre de iluminação suplementar voltada ao crescimento vegetal, tecnologia adotada em estádios de referência internacional e inédita em Pernambuco”, concluiu.

Alto custo e pouca demanda

Inicialmente orçada em R$ 479 milhões, a construção da Arena de Pernambuco custou R$ 532,6 milhões, na estimativa inicial. Com o valor podendo chegar a R$ 743 milhões, dependendo de outros gastos.

Além da Arena em si, o projeto também contava com uma “Cidade da Copa”. A ideia inicial era a construção de uma cidade planejada, com diferentes comércios e até moradias nas imediações do estádio. No entanto, nada foi concretizado na prática e hoje não existe mais viabilidade econômica para o projeto.

Com os três grandes clubes da capital possuindo um estádio próprio (Aflitos, Arruda e Ilha do Retiro), a Arena sofreu com a baixa demanda de partidas de futebol, custando mensalmente ao Governo do Estado.

O projeto do Santa Cruz de reformar o Arruda e adotar a Arena de Pernambuco como a sua nova casa em 2026, a exemplo de Náutico e Sport em outras épocas, trouxe novamente o prestígio esportivo para o estádio.

Além disso, clubes sem capacidade de ter um estádio próprio com as exigências para uma partida de Campeonato Pernambucano também optam pela utilização da Arena. Para além do Estadual, a Arena de Pernambuco também receberá aos menos jogos do Santa Cruz (Série C) e do Retrô (Série D) no Campeonato Brasileiro desta temporada.