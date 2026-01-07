Fagner desabafa após rescisão com o Corinthians: 'Algumas pessoas quiseram e fizeram isso'

Após a rescisão do contrato com o Corinthians, o Cruzeiro oficializou um novo vínculo com o lateral

Fagner, lateral do Cruzeiro ( Jhony Inácio/Cruzeiro)

Emprestado ao Cruzeiro na última temporada, o lateral Fagner acertou a rescisão de contrato com o Corinthians nesta quarta-feira para seguir a sua trajetória defendendo o time celeste. O jogador se despediu do clube paulista com uma publicação no Instagram e fez um desabafo pela forma com que deixou a equipe corintiana.

"Só posso agradecer a todos que conviveram comigo no Corinthians, todos os funcionários, atletas, diretores, comissões técnicas e aos torcedores que sempre me apoiaram e demonstraram carinho. Vivi tudo o que poderia ter vivido nesse clube e sempre intensamente. Nunca medi esforços e saio de cabeça erguida, com a certeza de ter feito o meu melhor e de ter aprendido muito, como homem e como profissional", completou.

O lateral foi revelado na base do Corinthians. Ainda jovem, se transferiu para o PSV Eindhoven. Teve passagens por Vitória, Vasco e Wolfsburg antes de retornar ao Parque São Jorge. O jogador valorizou os números alcançados no clube paulista.

"Chegou a hora de me despedir desse clube onde passei grande parte da minha vida. Cheguei ainda muito jovem, na base, fiz minha estreia profissional com 17 anos, saí para realizar o sonho de jogar na Europa e voltei para disputar 11 temporadas seguidas. Entrei para a lista dos 10 que mais vestiram a camisa, fiz 578 jogos, conquistei 5 títulos e pude disputar uma Copa do Mundo, representando o nosso país", enfatizou.

O atleta tinha vínculo com o Corinthians até o final de 2026. A diretoria alvinegra optou pela rescisão porque se livra do acúmulo de vencimentos na casa dos R$ 8 milhões a serem pagos ao jogador, conforme informado inicialmente pela CNN e confirmado pelo Estadão.

O Corinthians informou a rescisão de contrato oficialmente pelas redes sociais e também se despediu de Fagner. "O Corinthians agradece ao jogador em nome da Fiel Torcida por toda sua entrega ao longo desses anos honrando a camisa alvinegra", postou.

O Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira, o novo vínculo com o experiente jogador de 36 anos. A validade vai até o fim do ano com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

