Confira tabela e regulamento do Campeonato Pernambucano de 2026
O Estadual desta temporada inicia na sexta-feira (9) e tem final previsto para o dia 8 de março
Publicado: 08/01/2026 às 08:00
Troféu do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)
O Campeonato Pernambucano de 2026 terá o seu início oficial nesta sexta-feira (9). A competição estadual ocupará 13 datas no calendário nacional e tem previsão para se encerrar no dia 8 de março, com o jogo de volta da grande decisão.
Com oito equipes na disputa, a fase inicial será realizada em formato de pontos corridos e turno único de todos contra todos, totalizando sete rodadas e com fim programado para o dia 1º de fevereiro. O último colocado é rebaixado para jogar o primeiro turno do Estadual ainda em 2026, os dois primeiros vão direto para as semifinais e o 3º, 4º, 5º e 6º disputam as quartas (Playoff).
Todos os mata-matas da competição ocorrerão no sistema de jogos de ida e volta e com a utilização do árbitro de vídeo (VAR). Os vencedores das quartas de finais (3º x 6º e 4º x 5º) encontram os dois primeiros colocados da primeira fase, formando as semifinais do modelo tradicional e, posteriormente, a final.
Confira tabela completa da 1ª fase do Pernambucano de 2026:
1ª rodada:
Retrô x Vitória (09/01) – 18h30
Náutico x Maguary (09/01) – 20h30
Jaguar x Sport (10/01) – 17h
Santa Cruz x Decisão (11/01) – 17h
2ª rodada:
Vitória x Jaguar (13/01) – 20h
Decisão x Náutico (14/01) – 19h
Maguary x Santa Cruz (14/01) – 20h30
Sport x Retrô (14/01) – 21h30
3ª rodada:
Santa Cruz x Vitória (17/01) – 17h
Decisão x Jaguar (17/01) – 19h
Maguary x Retrô (18/01) – 16h
Náutico x Sport (18/01) – 18h
4ª rodada:
Vitória x Maguary (21/01) – 18h
Sport x Decisão (21/01) – 19h
Retrô x Santa Cruz (21/01) – 21h30
Jaguar x Náutico (22/01) – 20h
5ª rodada:
Sport x Vitória (24/01) – 17h
Retrô x Jaguar (24/01) – 19h
Maguary x Decisão (25/01) – 16h
Santa Cruz x Náutico (25/01) – 18h
6ª rodada:
Maguary x Sport (28/01) – 19h
Santa Cruz x Jaguar (28/01) – 20h30
Decisão x Vitória (29/01) – 18h
Náutico x Retrô (29/01) – 20h
7ª rodada:
Sport x Santa Cruz (01/02) – 18h
Retrô x Decisão (01/02) – 18h
Vitória x Náutico (01/02) – 18h
Jaguar x Maguary (01/02) – 18h
Ranking de títulos:
Sport - 45
Santa Cruz - 29
Náutico -24
América - 6
Torre - 3
Tramways - 2
Flamengo - 1
Salgueiro - 1