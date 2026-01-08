Confira tabela e regulamento do Campeonato Pernambucano de 2026

O Estadual desta temporada inicia na sexta-feira (9) e tem final previsto para o dia 8 de março

Troféu do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)

O Campeonato Pernambucano de 2026 terá o seu início oficial nesta sexta-feira (9). A competição estadual ocupará 13 datas no calendário nacional e tem previsão para se encerrar no dia 8 de março, com o jogo de volta da grande decisão.

Com oito equipes na disputa, a fase inicial será realizada em formato de pontos corridos e turno único de todos contra todos, totalizando sete rodadas e com fim programado para o dia 1º de fevereiro. O último colocado é rebaixado para jogar o primeiro turno do Estadual ainda em 2026, os dois primeiros vão direto para as semifinais e o 3º, 4º, 5º e 6º disputam as quartas (Playoff).

Todos os mata-matas da competição ocorrerão no sistema de jogos de ida e volta e com a utilização do árbitro de vídeo (VAR). Os vencedores das quartas de finais (3º x 6º e 4º x 5º) encontram os dois primeiros colocados da primeira fase, formando as semifinais do modelo tradicional e, posteriormente, a final.

Confira tabela completa da 1ª fase do Pernambucano de 2026:

1ª rodada:

Retrô x Vitória (09/01) – 18h30

Náutico x Maguary (09/01) – 20h30

Jaguar x Sport (10/01) – 17h

Santa Cruz x Decisão (11/01) – 17h

2ª rodada:

Vitória x Jaguar (13/01) – 20h

Decisão x Náutico (14/01) – 19h

Maguary x Santa Cruz (14/01) – 20h30

Sport x Retrô (14/01) – 21h30

3ª rodada:

Santa Cruz x Vitória (17/01) – 17h

Decisão x Jaguar (17/01) – 19h

Maguary x Retrô (18/01) – 16h

Náutico x Sport (18/01) – 18h

4ª rodada:

Vitória x Maguary (21/01) – 18h

Sport x Decisão (21/01) – 19h

Retrô x Santa Cruz (21/01) – 21h30

Jaguar x Náutico (22/01) – 20h

5ª rodada:

Sport x Vitória (24/01) – 17h

Retrô x Jaguar (24/01) – 19h

Maguary x Decisão (25/01) – 16h

Santa Cruz x Náutico (25/01) – 18h

6ª rodada:

Maguary x Sport (28/01) – 19h

Santa Cruz x Jaguar (28/01) – 20h30

Decisão x Vitória (29/01) – 18h

Náutico x Retrô (29/01) – 20h

7ª rodada:

Sport x Santa Cruz (01/02) – 18h

Retrô x Decisão (01/02) – 18h

Vitória x Náutico (01/02) – 18h

Jaguar x Maguary (01/02) – 18h

Ranking de títulos:

Sport - 45

Santa Cruz - 29

Náutico -24

América - 6

Torre - 3

Tramways - 2

Flamengo - 1

Salgueiro - 1