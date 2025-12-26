Copinha 2026: confira calendário de jogos de Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô
A Copinha São Paulo de 2026 terá início na próxima sexta-feira (2 de janeiro)
Publicado: 26/12/2025 às 13:53
Lançamento da Copinha São Paulo (Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
A Copinha São Paulo de Futebol Júnior 2026 contará novamente com quatro representantes do futebol Pernambucano. Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô já conhecem seus adversários, datas e horários das partidas pela primeira fase do torneio que abre oficialmente o calendário do futebol brasileiro. A competição dura até o final de janeiro e abre portas para diversas joias que se exibirão no campeonato.
O Leão da Ilha está no Grupo 4 e terá como adversários Linense-SP, Forte-ES e Mirassol na fase inicial da Copinha 2026. A equipe rubro-negra busca avançar ao mata-mata apostando na força do seu trabalho de base. Neste ano, o Sport chegou até a 3ª fase, onde foi eliminado para o Palmeiras por 2 a 0.
- 02/01 - 18h30 - Sport x Linense-SP
- 05/01 - 20h45 - Sport x Forte-ES
- 08/01 - 20h30 - Sport x Mirassol
Náutico
O Timbu integra o Grupo 24 e enfrentará Novorizontino, Juventude Samas-MA e Itaquaquecetuba na primeira fase da competição. A equipe alvirrubra entra no torneio com foco na formação de atletas e na tentativa de alcançar uma campanha consistente. Em 2025, o Náutico se classificou na fase de grupos na segunda colocação e foi eliminado em seguida, na 2ª fase, para o Flamengo de Guarulhos.
- 04/01 - 15h15 - Náutico x Novorizontino
- 07/01 - 15h15 - Náutico x Juventude Samas-MA
- 10/01 - 15h15 - Náutico x Itaquaquecetuba
Santa Cruz
A Cobra Coral está no Grupo 11 ao lado de três times de São Paulo, são eles: Botafogo-SP, Tuna Luso-SP e Bandeirante-SP. O Tricolor do Arruda leva a Copinha como oportunidade de dar visibilidade aos jovens tricolores, fortalecendo ainda mais as categorias de base do clube. No início deste ano, o Santa Cruz conseguiu a classificação para a 2ª fase da Copa São Paulo, porém foi eliminado nos pênaltis para o Criciúma..
- 03/01 - 15h15 - Santa Cruz x Botafogo-SP
- 06/01 - 15h15 - Santa Cruz x Tuna Luso-SP
- 09/01 - 15h15 - Santa Cruz x Bandeirante-SP
Retrô
A Fênix de Camaragibe compõe o Grupo 31 e terá pela frente São Bento-SP, Cascavel-PR e Juventus-SP na fase de grupos. O clube segue consolidando sua presença em competições nacionais de base e busca surpreender na Copinha. Em 2025, o time azulino foi eliminado na fase de grupos, sem conquistar nenhuma vitória.
- 03/01 - 15h15 - Retrô x São Bento-SP
- 06/01 - 15h15 - Retrô x Cascavel-PR
- 09/01 - 15h15 - Retrô x Juventus-SP
Copinha 2026
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 tem início marcado para a próxima sexta-feira (2 de janeiro), com a partida entre Meia Noite e Real-RR, às 8h45. O primeiro time pernambucano a se apresentar na Copinha será o Sport, estreando na sexta-feira (02), contra o Linense-SP. A final do torneio está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026