Náutico integra atletas da base ao elenco principal durante pré-temporada

Goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, e os atacantes Kauã Moreira e Kevyn, atletas da base do Náutico e que passam a integrar o profissional na pré-temporada (Rafael Vieira/CNC)

Garotos da Guabiraba! O Náutico abriu espaço para atletas da base neste início de pré-temporada no CT Wilson Campos. Embalado pela recente conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20, o clube alvirrubro integrou jovens atletas ao elenco profissional, que passam a ser observados de perto pela comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos, ao lado de Guilherme dos Anjos.

Estão participando das atividades com os profissionais o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, além dos atacantes Kauã Moreira e Kevyn. Os jovens vêm sendo utilizados normalmente nas sessões de treino e avaliados diariamente pela comissão técnica, que analisa tanto o desempenho técnico quanto o comportamento e a adaptação à forte intensidade do modelo de jogo do futebol profissional alvirrubro.

O movimento também acontece em meio à ausência de algumas peças contratadas pelo Náutico para a temporada 2026, que ainda não se apresentaram para o início dos trabalhos. Com isso, os treinamentos têm servido como uma vitrine importante para os garotos mostrarem serviço e buscarem espaço no grupo principal.

Além dos atletas promovidos neste período de pré-temporada, o Náutico também conta com nomes que já fazem parte do elenco principal. O volante Samuel e o atacante Kayon, oriundos da base alvirrubra, atuaram com a camisa do Timbu ao longo de 2025 e permanecem integrados ao grupo para a próxima temporada.