Sport oficializa Roger Silva como novo técnico do clube

Roger Silva, novo técnico do Sport (Divulgação/Sport)

O Sport oficializou, nesta quinta-feira (25), a contratação de Roger Silva como novo técnico do clube, com contrato válido até o final de 2026. Aos 40 anos, o treinador retorna ao Leão da Ilha após 12 temporadas, agora à beira do gramado. Em 2013, em sua segunda passagem pelo clube, vestiu a camisa rubro-negra como atleta.

Roger chega acompanhado dos auxiliares Renato Gheller e Eduardo Abdo, este último também com passagem pelo clube nos tempos de jogador. A nova comissão técnica inicia oficialmente sua trajetória à frente do Leão já na próxima segunda-feira (29), quando participa da apresentação do elenco no CT José de Andrade Médicis.

Como jogador pelo Sport, Roger Silva foi campeão da Copa do Brasil (2008) e do Campeonato Pernambucano (2008). Fora das quatro linhas, o ex-atacante desembarca no Recife após conquistar dois acessos consecutivos à Série B, em 2024 e 2025, por Athletic-MG e Londrina, respectivamente. Agora no Sport, terá o maior desafio da carreira ao assumir uma equipe rebaixada de forma vexatória e com a responsabilidade de conduzir uma reestruturação dentro e fora de campo, buscando o retorno à elite do futebol brasileiro.

“Muito feliz com este desafio. Voltar ao Sport é uma realização profissional, um sonho que virou realidade. É o clube onde ganhei o meu principal título como atleta e onde minha família tem uma ligação muito forte. Todos os meus filhos são apaixonados e torcedores do Leão”, afirmou o treinador.

“Costumo dizer que a Ilha é a minha casa. Será lá que, juntos, com trabalho, força e toda a mística que existe, vamos levar o Sport para o lugar que ele merece”, disse, ao falar sobre o reencontro com a torcida leonina na Ilha do Retiro.

???????????????????? ???????????????????? é o novo treinador do Sport. Seja bem-vindo de volta ao Leão! Depois de defender nossas cores como jogador, te esperamos para comandar o time rubro-negro. Vamos juntos! ??????‍???? pic.twitter.com/PwKo6AqHW5 — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 25, 2025

CARREIRA DE TREINADOR

Neste ano, completaram-se quatro anos da aposentadoria de Roger como jogador, ocorrida em 2021, na Inter de Limeira. No mesmo ano em que deixou os gramados, iniciou a carreira como treinador, também na Inter de Limeira. Desde então, acumulou passagens por Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP, até chegar ao Athletic-MG, onde conquistou o acesso à Série B em 2024, em seu trabalho mais longevo como técnico.

Já em 2025, Roger comandou o Athletic-MG na Série B e, após ser demitido do cargo, assumiu o Londrina na Série C, onde novamente obteve o acesso da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na temporada, comandou as duas equipes em 41 partidas, somando 16 vitórias, nove empates e 16 derrotas.