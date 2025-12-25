Com 21 atletas, Santa Cruz define elenco para a disputa da Copinha 2026

Estreia coral acontece no dia 3 de janeiro, diante do Botafogo-SP

Equipe sub-20 do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz divulgou a lista de atletas que representarão o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, principal competição de base do país. Ao todo, 21 jogadores foram selecionados para a disputa da Copinha e estarão sob o comando do técnico Edy Lima, responsável por conduzir o Tricolor do Arruda em mais uma edição do tradicional torneio.

GOLEIROS

No gol, foram convocados João Pedro (2005) e Matheus Colorau (2007).

ZAGUEIROS

A zaga será composta por Zé Antônio (2008), Janderson (2006), Willyam (2005) e Ariel Verde (2007).

LATERAIS

As laterais do Tricolor serão compostas por Paulo Vitor (2006), Tácio (2006), Brenno (2008) e Matheus Cabeça (2006).

MEIO-CAMPISTAS

No meio-campo, o Santa Cruz levará Jhonata (2007), Diego Dutra (2008), Josa (2009), Ariel Robert (2008), Arthur Lira (2006) e Robson (2008).

ATACANTES

O setor ofensivo terá Queiroz (2005), Peu (2008), João Gabriel (2008), Valadares (2007) e Breninho (2006).

SANTA CRUZ NA COPINHA

O Tricolor do Arruda integra o Grupo 11, que terá como sede a cidade de Brodowski, a cerca de 330 quilômetros da capital paulista. Além do Santa Cruz, a chave conta com Bandeirante-SP, Botafogo-SP e Tuna Luso-PA. As partidas do grupo serão transmitidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF), por meio do canal oficial do Paulistão no YouTube.

A estreia coral na Copinha está marcada para o dia 3 de janeiro, diante do Botafogo-SP, às 15h. Na segunda rodada, o Santa volta a campo no dia 6, quando enfrenta o Tuna Luso, às 15h15. Encerrando a participação na primeira fase, o Tricolor encara o Bandeirante-SP no dia 9 de janeiro, também às 15h15.







