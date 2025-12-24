Ranking da CBF mantém Sport como melhor time pernambucano; Náutico avança e Santa Cruz perde posições
O Sport é único time pernambucano a estar no Top-30 do ranking da CBF
Publicado: 24/12/2025 às 12:18
Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/ Sport)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a atualização do Ranking Nacional de Clubes, e o cenário para o futebol pernambucano trouxe movimentações entre os clubes do Trio de Ferro. Mesmo após uma temporada para esquecer dentro e fora de campo, o Sport segue como o clube mais bem posicionado do estado. O Náutico ganhou posições, enquanto o Santa Cruz sofreu mais uma queda na classificação.
O Leão da Ilha aparece na 25ª colocação, com 6.340 pontos, mantendo a posição em relação ao ranking anterior. Apesar do ano considerado frustrante esportivamente, o Leão se sustenta no ranking graças ao histórico recente em competições nacionais e à pontuação acumulada em temporadas anteriores.
O time rubro-negro também postula no top-5 melhores colocados do Nordeste, atrás de Bahia (9º), Fortaleza (13º), Vitória (20º) e Ceará (21º).
NÁUTICO
O Timbu foi quem apresentou a evolução mais significativa entre os pernambucanos. A equipe alvirrubra conseguiu subir duas posições, em relação ao ranking anterior e agora se encontra na 44ª posição com 3.200 pontos somados, postulando como segundo melhor clube pernambucano. O ganho de colocações reflete diretamente no acesso à Série B e o avanço até a 3ª fase da Copa do Brasil.
SANTA CRUZ
Mesmo com o acesso a Série C, a Cobra Coral enfrentou dificuldades fora das quatro linhas. O Santa Cruz perdeu seis posições na nova atualização, agora aparecendo como 86° colocado, a queda é um impacto direto do grande tempo fora das principais divisões do futebol brasileiro e da ausência em competições nacionais e regionais, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
Posições dos times pernambucanos
Os times do estado sofreram ganhos e perdas nas colocações da lista geral. O lado positivo se volta para Retrô e Central, que ganharam 14 e 54 posições, respectivamente. Esse aumento gigante é fruto das campanhas exercidas em 2025, onde a Fênix de Camaragibe, mesmo com o rebaixamento na Série C do Brasileiro, chegou nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão pernambucano. Já a Patativa, mesmo com o rebaixamento no estadual, desempenhou uma das melhores campanhas de toda a Série D, com apenas três derrotas somadas, apesar disso, o Central foi eliminado nas oitavas de final e não conseguiu o acesso.
Em perdas de posições, Pernambuco teve quatro casos. O Santa Cruz que caiu seis colocações, o Petrolina que perdeu 14 e os mais drásticos, Afogados e Salgueiro, que despencaram 41 e 38 posições, respectivamente. O principal motivo para as perdas de colocação são os rebaixamentos de Afogados e Petrolina no estadual, sem a participação em competições nacionais. Além do afastamento do Salgueiro de competições oficiais desde 2023.
- 25° - Sport - 6.340 pontos - se manteve
- 44º - Náutico - 3.200 pontos - ganhou duas posições
- 49º - Retrô - 2.707 pontos - ganhou 14 posições
- 86º - Santa Cruz - 979 pontos - perdeu de 6 posições
- 130° - Petrolina - 404 pontos - perdeu de 14 posições
- 141º - Central - 351 pontos - ganhou 54 posições
- 205º - Afogados - 102 pontos - perdeu de 41 posições
- 225º - Salgueiro - 75 pontos - perdeu de 38 posições
Ranking geral
A lista segue liderada pelo Flamengo, com 16.314 pontos, seguido por Corinthians (14.930) e Palmeiras (13.860), que completam o top-3. Entre os 30 primeiros colocados, o Sport é o único representante de Pernambuco.
1)Flamengo - 16.314 pontos
2)Corinthians - 14.930
3)Palmeiras - 13.860
4)Atlético-MG - 13.696
5)São Paulo - 13.556
6)Fluminense - 13.006
7)Botafogo - 12.834
8)Athletico-PR - 12.656
9)Bahia - 12.632
10)Vasco - 11.330
11)Cruzeiro - 11.010
12)Grêmio - 10.636
13)Fortaleza - 10.382
14)Internacional - 10.014
15)Red Bull Bragantino - 9.802
16)Santos - 8.852
17)Juventude - 8.426
18)Atlético Goianiense - 7.476
19)América-MG - 7.429
20)Vitória - 7.205
21)Ceará - 7.122
22)Cuiabá - 6.746
23)Goiás - 6.463
24_Coritiba - 6.381
25)Sport - 6.340
26)CRB - 6.150
27)Criciúma - 6.090
28)Mirassol - 5.537
29)Vila Nova - 4.750
30)Operário de Ponta Grossa - 4.525