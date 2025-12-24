Ranking da CBF mantém Sport como melhor time pernambucano; Náutico avança e Santa Cruz perde posições

Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a atualização do Ranking Nacional de Clubes, e o cenário para o futebol pernambucano trouxe movimentações entre os clubes do Trio de Ferro. Mesmo após uma temporada para esquecer dentro e fora de campo, o Sport segue como o clube mais bem posicionado do estado. O Náutico ganhou posições, enquanto o Santa Cruz sofreu mais uma queda na classificação.

Quirino destaca competitividade do elenco e projeta acesso do Santa Cruz em 2026

Presidente Bruno Becker fala em folha salarial de R$ 2,5 milhões

Léo Medrado: 'Com Neymar mordido, motivado, arretado… a gente vai brigar pelo hexa'

Sport luta na Justiça para reverter pena de jogos sem torcida após incidente no clássico contra o Náutico Veja também:

O Leão da Ilha aparece na 25ª colocação, com 6.340 pontos, mantendo a posição em relação ao ranking anterior. Apesar do ano considerado frustrante esportivamente, o Leão se sustenta no ranking graças ao histórico recente em competições nacionais e à pontuação acumulada em temporadas anteriores.

O time rubro-negro também postula no top-5 melhores colocados do Nordeste, atrás de Bahia (9º), Fortaleza (13º), Vitória (20º) e Ceará (21º).

NÁUTICO

O Timbu foi quem apresentou a evolução mais significativa entre os pernambucanos. A equipe alvirrubra conseguiu subir duas posições, em relação ao ranking anterior e agora se encontra na 44ª posição com 3.200 pontos somados, postulando como segundo melhor clube pernambucano. O ganho de colocações reflete diretamente no acesso à Série B e o avanço até a 3ª fase da Copa do Brasil.

SANTA CRUZ

Mesmo com o acesso a Série C, a Cobra Coral enfrentou dificuldades fora das quatro linhas. O Santa Cruz perdeu seis posições na nova atualização, agora aparecendo como 86° colocado, a queda é um impacto direto do grande tempo fora das principais divisões do futebol brasileiro e da ausência em competições nacionais e regionais, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Posições dos times pernambucanos

Os times do estado sofreram ganhos e perdas nas colocações da lista geral. O lado positivo se volta para Retrô e Central, que ganharam 14 e 54 posições, respectivamente. Esse aumento gigante é fruto das campanhas exercidas em 2025, onde a Fênix de Camaragibe, mesmo com o rebaixamento na Série C do Brasileiro, chegou nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão pernambucano. Já a Patativa, mesmo com o rebaixamento no estadual, desempenhou uma das melhores campanhas de toda a Série D, com apenas três derrotas somadas, apesar disso, o Central foi eliminado nas oitavas de final e não conseguiu o acesso.

Em perdas de posições, Pernambuco teve quatro casos. O Santa Cruz que caiu seis colocações, o Petrolina que perdeu 14 e os mais drásticos, Afogados e Salgueiro, que despencaram 41 e 38 posições, respectivamente. O principal motivo para as perdas de colocação são os rebaixamentos de Afogados e Petrolina no estadual, sem a participação em competições nacionais. Além do afastamento do Salgueiro de competições oficiais desde 2023.

25° - Sport - 6.340 pontos - se manteve

- 6.340 pontos - se manteve 44º - Náutico - 3.200 pontos - ganhou duas posições

- 3.200 pontos - ganhou duas posições 49º - Retrô - 2.707 pontos - ganhou 14 posições

- 2.707 pontos - ganhou 14 posições 86º - Santa Cruz - 979 pontos - perdeu de 6 posições



- 979 pontos - perdeu de 6 posições 130° - Petrolina - 404 pontos - perdeu de 14 posições



- 404 pontos - perdeu de 14 posições 141º - Central - 351 pontos - ganhou 54 posições



- 351 pontos - ganhou 54 posições 205º - Afogados - 102 pontos - perdeu de 41 posições



- 102 pontos - perdeu de 41 posições 225º - Salgueiro - 75 pontos - perdeu de 38 posições

Ranking geral

A lista segue liderada pelo Flamengo, com 16.314 pontos, seguido por Corinthians (14.930) e Palmeiras (13.860), que completam o top-3. Entre os 30 primeiros colocados, o Sport é o único representante de Pernambuco.

1)Flamengo - 16.314 pontos

2)Corinthians - 14.930

3)Palmeiras - 13.860

4)Atlético-MG - 13.696

5)São Paulo - 13.556

6)Fluminense - 13.006

7)Botafogo - 12.834

8)Athletico-PR - 12.656

9)Bahia - 12.632

10)Vasco - 11.330

11)Cruzeiro - 11.010

12)Grêmio - 10.636

13)Fortaleza - 10.382

14)Internacional - 10.014

15)Red Bull Bragantino - 9.802

16)Santos - 8.852

17)Juventude - 8.426

18)Atlético Goianiense - 7.476

19)América-MG - 7.429

20)Vitória - 7.205

21)Ceará - 7.122

22)Cuiabá - 6.746

23)Goiás - 6.463

24_Coritiba - 6.381

25)Sport - 6.340

26)CRB - 6.150

27)Criciúma - 6.090

28)Mirassol - 5.537

29)Vila Nova - 4.750

30)Operário de Ponta Grossa - 4.525



