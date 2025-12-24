Léo Medrado: 'Com Neymar mordido, motivado, arretado… a gente vai brigar pelo hexa'

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira (Vitor Silva/CBF)

A Copa do Neymar

Vamos voltar no tempo. Catar, 2022. Copa do Mundo. O Brasil entra em campo contra a Croácia, pelas quartas de final. Quem vencesse iria à semifinal. Modric e companhia formavam uma seleção compacta, disciplinada, difícil de ser batida. Tite e Neymar foram os protagonistas. O treinador escalou bem. O Brasil foi superior aos croatas durante boa parte do jogo. Neymar tinha uma missão clara: decidir. O resto do time precisava cumprir o básico. E Neymar cumpriu. Saiu da marcação de Modric, atravessou duas linhas defensivas, driblou o goleiro e marcou um golaço. 1 a 0. A vaga parecia encaminhada. O problema foi o “resto”. Neymar fez a parte dele. Tite também. Bastava fechar o time, administrar o resultado. Mas os jogadores falharam num contra-ataque fatal. Imperdoável. Voltamos ao presente. Em 2026, teremos outra chance de mostrar ao mundo que ainda temos um time forte: Vini Jr., Rodrygo, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Alisson… Mas precisamos dele: Neymar. Ele é, hoje, três vezes melhor do que qualquer outro jogador brasileiro. Pense bem nisso. Fora de campo? Irresponsável, arrogante, mascarado, petulante. Tudo isso. Dentro de campo? Um cracaço. São 79 gols pela Seleção Brasileira. O YouTube reúne todos em pouco mais de 13 minutos. Gol por gol. Talento puro. Gênio. Quem não concorda, simplesmente não entende de futebol. O Brasil vai brigar pelo hexa. Mesmo com os moralistas de plantão torcendo contra. Com Neymar mordido, motivado, arretado… a gente chega. E pronto.

Sport luta na Justiça para reverter pena de jogos sem torcida após incidente no clássico contra o Náutico

Matheus Souto Maior adota perfil agregador por reestruturação do Sport

Neymar passa por cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo Veja também:

Onze reforços no Arruda. Goleiro: Gabriel (Bahia). Laterais-direitos: Pedro Costa (Remo) e Hamilton (Atlético-MG). Lateral-esquerdo: Alex Ruan (Brusque). Zagueiro: Ianson (Tombense). Volante: Andrey (Athletico). Meia: Patrick Allan (Náutico). Atacantes: Robinho e Matheus Régis (Botafogo-SP), Quirino (Londrina) e Vitinho (Bahia). Agora, os reforços dos Aflitos: Goleiro: Gastón Guruceaga (Juventude). Lateral-direito: Reginaldo (Juventude). Zagueiro: Wanderson (Ponte Preta). Lateral-esquerdo: Yuri Silva (Athletico). Volantes: Ramón Carvalho (Ituano) e Leandro Vilela (Paysandu). Meia: Dodô (Vila Nova). Atacantes: Júnior Todynho (Vila Nova) e Jonas Toró (Ponte Preta). Fica a pergunta: quem montou melhor elenco? E o Retrô? Ah… esse vai brigar, amigo. O Sport é o favorito ao tetra? Cenas que, daqui a vinte dias, começarão a ter respostas.

Rápido!! Mas…eficaz?

Executivo, diretor e treinador. Início de semana, e o comando do futebol está definido. São 20 dias pro campeonato. Rápido. Mas, acertou? Matheus Souto Maior começa a entrar a fundo para confirmar a real situação financeira do clube. Disse, na posse, que o cenário é bem mais difícil do que se imaginava. Yuri Romão afirmou que o novo presidente já sabia como estavam as finanças. Agora, Souto vai sentir na prática. Trabalhe, presidente. É agora que se define a folha do futebol. Primeiro passo: enxugar o elenco. Só depois disso, contratar — sempre em sintonia com o Departamento de Futebol e com Roger. Mãos à obra!