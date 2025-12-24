Sport luta na Justiça para reverter pena de jogos sem torcida após incidente no clássico contra o Náutico

A partida em questão aconteceu no dia 15 de janeiro de 2025, e terminou em 2 a 1 para o Náutico

Partida entre Sport e Náutico, na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)

O Sport enfrenta mais uma batalha fora das quatro linhas. Após ser punido com dois jogos sem público no Campeonato Pernambucano de 2026, a diretoria rubro-negra protocolou, na última segunda-feira (22), um pedido formal no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) para tentar converter a pena em uma sanção mais leve.



A condenação está relacionada ao clássico contra o Náutico, disputado no 15 de fevereiro de 2025 na Ilha do Retiro, quando torcedores do Sport arremessaram objetos no gramado durante a partida válida pelo Estadual. Na época, a denúncia foi julgada parcialmente pela Primeira Comissão Disciplinar e resultou na perda dos dois mandos de campo, que até o momento, devem ser cumpridos nos primeiros jogos do Pernambucano de 2026.

No pedido ao tribunal, o clube argumenta que agiu imediatamente após o episódio e colaborou com as autoridades para identificar os torcedores responsáveis, utilizando imagens de câmeras de monitoramento do estádio. A defesa também ressalta que medidas foram tomadas para punir individualmente os envolvidos.

Na época, o Leão da Ilha anunciou que três torcedores foram identificados e foram bloqueados do sistema de compra de ingressos. Desses, dois receberam uma punição da Justiça de Pernambuco, que os suspendeu do acesso ao estádio por 180 dias, enquanto o terceiro foi punido com 90 dias de suspensão.



O incidente no clássico com o Náutico não ficou restrito aos arremessos a campo. Na súmula do jogo, o árbitro Diego Fernando Silva de Lima registrou também que o massagista do time visitante foi atingido por uma pedrada na cabeça, além de outros objetos lançados em direção à área técnica, embora ninguém tenha sofrido ferimentos mais graves na partida.

Agora, o Sport aguarda a análise do TJD-PE para saber se a punição será mantida ou convertida antes do início do Estadual de 2026. A expectativa na diretoria é de que a sanção possa ser revista, evitando o prejuízo ao torcedor do Sport e também na questão financeira do clube, que não vive seu melhor tempo.

Se a punição for mantida, o Sport deve ficar sem público em suas duas primeiras partidas em casa no Pernambucano de 2026, que são as partidas contra o Retrô, dia 14 de janeiro e contra o Decisão, no dia 21 de janeiro.