Presidente Bruno Becker fala em folha salarial de R$ 2,5 milhões

Reeleito, Becker explicou que a meta é chegar no valor de R$ 2,5 milhões mensais para o futebol, mas que deve começar o ano com um pouco menos

Bruno Becker disse se preocupar com tentativas de divisão dentro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Entre planos e sonhos, o Náutico tenta trabalhar com a realidade para a temporada 2026. Ciente dos problemas financeiros que o clube atravessa, o presidente Bruno Becker preferiu adotar a postura “pés no chão” para conseguir estabilizar a situação financeira do clube, que ainda deve salários e premiação ao elenco que disputou a Série C e conseguiu o acesso.

Em entrevista ao Timbucast, Bruno Becker falou sobre a possível folha salarial de R$ 2,5 milhões para o futebol em 2026. “Hoje, a folha não atinge esse valor (R$ 2,5 milhões). Mas, Internamente já sinalizei que é um teto a ser alcançado. Devem chegar mais duas contratações, mas não vamos fechar esse teto agora. Por não termos a definição do orçamento”, explicou o presidente.“Se a folha, por agora, fecha em R$ 2,1 milhões, é uma economia de R$ 4,8 milhões no ano todo. Isso diminuirá nossos gastos. Mas com limite, porque chega uma hora que você não consegue mais reduzir. É algo que impacta no dia a dia”, acrescentou.

ELENCO ATUAL DO NÁUTICO

Goleiros: Muriel, Gastón Guruceaga e Nikollas (base);

Laterais: Arnaldo, Igor Fernandes, Yuri Silva, Reginaldo e Luiz Paulo;

Zagueiros: Fágner Alemão, Mateus Silva, Wanderson, Índio e Denis (base);

Volantes: Auremir, Wenderson, Samuel, Ramon Carvalho, Leandro Vilela, Guilherme (base) e Liedson (base);

Meias: Dodô;

Atacantes: Vinícius, Kayon, Kevyn (base), Rodrigo Leal, Jonas Toró, Júnior Todinho, Kauã Moreira (base), Samuel Otusanya e Paulo Sérgio.

