Confira calendário das festas de fim de ano do Trio de Ferro

Após as folgas de fim de ano, os jogadores do Trio de Ferro voltam a se preparar para a temporada de 2026

Sport, Náutico e Santa Cruz, o Trio de Ferro de Pernambuco ( Paulo Paiva/Sport, Gabriel França/ CNC e Evelyn Victoria/ SCFC)

Enquanto o calendário se aproxima da virada de ano, os clubes do Trio de Ferro de Pernambuco organizaram suas agendas de fim de ano com folgas pontuais para os jogadores, sem perder de vista os compromissos oficiais que abrem a temporada 2026.

Após um ano muito caótico, a reapresentação do elenco rubro-negro está marcada para o dia 29 de dezembro, dando início à preparação curta para o Estadual. Até o momento, a informação é de que os jogadores seguem de folga no Natal e, muito provavelmente, também não treinam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A temporada de 2026 se iniciará para o Sport no dia 10 de janeiro, onde enfrenta o Jaguar, fora de casa, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Náutico

Nos Aflitos, o elenco do Náutico foi liberado após o treino da última terça-feira (23). Os atletas retornam às atividades na sexta-feira (26), repetindo a mesma dinâmica no período de fim de ano, com folga nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, com reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro.

A estreia do Timbu na temporada 2026 acontece no Campeonato Pernambucano, onde enfrenta o Maguary, no dia 9 de janeiro, no Estádio dos Aflitos.

Santa Cruz

O Tricolor do Arruda realizou seu penúltimo amistoso do ano, contra o Santa Cruz-RN, na última terça-feira (23) e agora o elenco ganhará folga para comemoração do Natal nos dias 24 e 25 de dezembro, retornando aos treinos no dia 26. Em sequência, para comemorar a virada do ano, os jogadores voltam a ser liberados em 31 de dezembro e 1º de janeiro, com reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro.

A estreia do Santa Cruz na temporada de 2026 acontece no dia 8 de janeiro, onde enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em partida válida pela Vitória Cup. Já no Pernambucano, o Tricolor do Arruda tem seu primeiro desafio no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h, na Arena, contra o Decisão.



