Santa Cruz confirma novo adversário para jogo-treino na pré-temporada

A diretoria tricolor encontrou um novo adversário para o jogo-treino do dia 30 de dezembro que havia sido cancelado pelo Amazonas

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz precisou recalcular a rota em sua pré-temporada após o cancelamento do jogo-treino contra o Amazonas. Diante do imprevisto, o clube agiu rápido e conseguiu garantir um novo adversário para manter a sequência de testes da pré-temporada.



A partida que seria disputada contra o Amazonas não acontecerá, em razão ao curto período de preparação para a disputa da partida, segundo informado pelo clube do norte do país. Porém a diretoria coral seguiu com a data reservada para realização de um jogo-treino, mesmo sem ter adversário confirmado.

Segundo informação divulgada por Raldney Alves, da Rádio Jornal, o novo jogo-treino será contra o Murici-AL, no dia 30 de dezembro. Onde mesmo jogando com uma equipe de nível inferior a do Amazonas, a partida será importante para manter o ritmo de jogo e iniciar o ano com os jogadores em forma.

Próximo confronto

Antes disso, nesta terça-feira (23), a Cobra Coral entra em campo contra o Santa Cruz-RN para seu segundo teste da pré-temporada. O primeiro jogo-treino aconteceu no dia 13 de dezembro, onde venceu o Laguna-RN por 1 a 0, com gol do atacante Robinho.

2026

A estreia do Santa Cruz na temporada de 2026 acontece no dia 8 de janeiro, onde enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em partida válida pela Vitória Cup. Já no Pernambucano, o Tricolor do Arruda tem seu primeiro desafio no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h, na Arena, contra o Decisão.