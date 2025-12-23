Com Santa Cruz à frente do Sport, confira o ranking de público do ano no Brasil

Torcidas de Santa Cruz, Sport e Náutico (Rafael Vieira)

Se dentro de campo 2025 foi um ano de altos e baixos para os clubes pernambucanos, nas arquibancadas a rivalidade se intensificou ainda mais. No ranking nacional de média de público da temporada, tivemos o último 'clássico das Multidões' do ano, onde o Santa Cruz terminou à frente do Sport e acendeu ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes pernambucanos.

No ranking, todos os times do Trio de Ferro de Pernambuco apareceram, com a Cobra Coral liderando o estado na 11ª colocação, seguida do Leão da Ilha na 21ª e com o Timbu na 26ª posição. A diferença nos números é enorme, principalmente levando em conta a quantidade de partidas realizadas por cada clube.

O Santa Cruz teve público total de 473.288, em 19 jogos, com média de 24.910. Enquanto o Sport teve público de 408.743, em 31 jogos, com média de 13.185, que já mostra uma enorme diferença com 64.545 torcedores a menos, em 12 jogos a mais. Já o Náutico teve total de público em 178.033, em 22 jogos, com média de 8.092.

A tabela de maiores públicos é encabeçado pelo Flamengo, que lidera com folga, seguido de Corinthians e Cruzeiro. O que exalta ainda mais a posição do Tricolor do Arruda é o contexto que o clube estava neste ano, com o time na Série D, a Cobra Coral conseguiu superar os públicos de oito times da Série A do Brasileiro, como: Grêmio, Fortaleza, Vasco, Vitória, Botafogo, Santos, Sport e Juventude.

As maiores médias de público do Brasil em 2025

(Jogos com público - público total - média por jogo)



Flamengo - 35 - 1.808.691 - 51.677 Corinthians - 38 - 1.588.174 - 41.794 Cruzeiro - 30 - 1.114.589 - 37.153 Bahia - 42 - 1.467.659 - 34.944 Palmeiras - 35 - 1.188.503 - 33.957 São Paulo - 33 - 1.061.468 - 32.166 Ceará - 30 - 860.783 - 28.693 Internacional - 31 - 822.094 - 26.519 Fluminense - 36 - 916.622 - 25.462 Atlético-MG - 34 - 847.782 - 24.935 Santa Cruz - 19 - 473.288 - 24.910 Grêmio - 31 - 762.000 - 24.581 Fortaleza - 33 - 807.382 - 24.466 Vasco - 35 - 758.775 - 21.679 Coritiba - 26 - 512.280 - 19.703 Athletico-PR - 31 - 603.614 - 19.471 Vitória - 35 - 617.734 - 17.650 Remo - 27 - 474.790 - 17.585 Botafogo - 34 - 560.523 - 16.486 Santos - 27 - 428.455 - 15.869 Sport - 31 - 408.743 - 13.185 Paysandu - 32 - 335.321 - 10.479 Criciúma - 27 - 234.628 - 8.690 América-RN - 19 - 156.432 - 8.233 Goiás - 31 - 251.677 - 8.119 Náutico - 22 - 178.033 - 8.092 Juventude - 24 - 192.168 - 8.007 Vila Nova - 32 - 242.310 - 7.572 Ponte Preta - 19 - 137.925 - 7.259 Avaí - 27 - 186.369 - 6.903

Fonte: Gato Mestre/ GE