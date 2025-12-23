Com Santa Cruz à frente do Sport, confira o ranking de público do ano no Brasil
Ranking tem a presença de todo o Trio de Ferro de Pernambuco
Torcidas de Santa Cruz, Sport e Náutico (Rafael Vieira)
Se dentro de campo 2025 foi um ano de altos e baixos para os clubes pernambucanos, nas arquibancadas a rivalidade se intensificou ainda mais. No ranking nacional de média de público da temporada, tivemos o último 'clássico das Multidões' do ano, onde o Santa Cruz terminou à frente do Sport e acendeu ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes pernambucanos.
O Santa Cruz teve público total de 473.288, em 19 jogos, com média de 24.910. Enquanto o Sport teve público de 408.743, em 31 jogos, com média de 13.185, que já mostra uma enorme diferença com 64.545 torcedores a menos, em 12 jogos a mais. Já o Náutico teve total de público em 178.033, em 22 jogos, com média de 8.092.
A tabela de maiores públicos é encabeçado pelo Flamengo, que lidera com folga, seguido de Corinthians e Cruzeiro. O que exalta ainda mais a posição do Tricolor do Arruda é o contexto que o clube estava neste ano, com o time na Série D, a Cobra Coral conseguiu superar os públicos de oito times da Série A do Brasileiro, como: Grêmio, Fortaleza, Vasco, Vitória, Botafogo, Santos, Sport e Juventude.
As maiores médias de público do Brasil em 2025
(Jogos com público - público total - média por jogo)
- Flamengo - 35 - 1.808.691 - 51.677
- Corinthians - 38 - 1.588.174 - 41.794
- Cruzeiro - 30 - 1.114.589 - 37.153
- Bahia - 42 - 1.467.659 - 34.944
- Palmeiras - 35 - 1.188.503 - 33.957
- São Paulo - 33 - 1.061.468 - 32.166
- Ceará - 30 - 860.783 - 28.693
- Internacional - 31 - 822.094 - 26.519
- Fluminense - 36 - 916.622 - 25.462
- Atlético-MG - 34 - 847.782 - 24.935
- Santa Cruz - 19 - 473.288 - 24.910
- Grêmio - 31 - 762.000 - 24.581
- Fortaleza - 33 - 807.382 - 24.466
- Vasco - 35 - 758.775 - 21.679
- Coritiba - 26 - 512.280 - 19.703
- Athletico-PR - 31 - 603.614 - 19.471
- Vitória - 35 - 617.734 - 17.650
- Remo - 27 - 474.790 - 17.585
- Botafogo - 34 - 560.523 - 16.486
- Santos - 27 - 428.455 - 15.869
- Sport - 31 - 408.743 - 13.185
- Paysandu - 32 - 335.321 - 10.479
- Criciúma - 27 - 234.628 - 8.690
- América-RN - 19 - 156.432 - 8.233
- Goiás - 31 - 251.677 - 8.119
- Náutico - 22 - 178.033 - 8.092
- Juventude - 24 - 192.168 - 8.007
- Vila Nova - 32 - 242.310 - 7.572
- Ponte Preta - 19 - 137.925 - 7.259
- Avaí - 27 - 186.369 - 6.903
