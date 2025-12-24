Sport altera data de apresentação do elenco para a temporada 2026

Início dos trabalhos no CT José de Andrade Médicis passa do dia 28 para o dia 29 de dezembro

Volante Zé Lucas e zagueiro João Silva em treino do Sport no CT José de Andrade Medicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport terá uma pequena alteração no planejamento inicial para o início da temporada 2026. A apresentação do elenco rubro-negro, que estava marcada para o dia 28 de dezembro (domingo), foi remarcada para a segunda-feira, dia 29, no CT José de Andrade Médicis. A mudança foi confirmada em apuração da reportagem do Diario de Pernambuco.

Após um ano marcado por turbulências administrativas e esportivas, o clube começa a ajustar o calendário de olho na próxima temporada. Com o novo presidente eleito no último dia 15, a diretoria trabalha para organizar os primeiros passos da pré-temporada, mesmo com um tempo reduzido para preparação.

Todos os atletas com contrato vigente para 2026 estão convocados para se apresentar no novo dia definido e dar início aos trabalhos físicos e técnicos sob o comando da nova comissão técnica, chefiada por Roger Silva. A expectativa é de um início intenso, justamente pela proximidade do primeiro compromisso oficial do ano.

ESTREIA

O Leão da Ilha estreia na temporada 2026 já no dia 10 de janeiro (sábado), às 17h, diante do Jaguar, em partida prevista para acontecer na Arena de Pernambuco. Com pouco mais de dez dias entre a reapresentação e o primeiro jogo, o Sport terá um período curto para ajustes e avaliações, tornando a pré-temporada ainda mais decisiva para o planejamento do início do ano.