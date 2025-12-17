Flamengo faz jogo equilibrado com o PSG, sucumbe nos pênaltis e é vice do Intercontinental

O duelo foi definido nas penalidades, por 2 a 1, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação

Veja gols de Flamengo x PSG na Final da Copa Intercontinental. (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Paris Saint-Germain superou o Flamengo nos pênaltis para conquistar a Copa Intercontinental nesta quarta-feira, no Catar. Equilibrado, o duelo foi definido nas penalidades depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O desfecho foi favorável ao campeão europeu graças ao goleiro russo Matvei Safonov, o improvável herói que era reserva e pegou quatro cobranças.

Apenas De la Cruz converteu a sua cobrança. Todos os outros flamenguistas cobraram mal e pararam em Safonov, que fez apenas seu quatro jogo no ano. O PSG converteu com Vitinha e Nuno Mendes. Com a bola rolando, Kvaratskhelia e Jorginho foram às redes.

Os franceses foram dominantes na primeira etapa e controlaram o jogo até um erro de Marquinhos - o pênalti cometido em Arrascaeta - fortalecer o Flamengo na segunda etapa e tornar muito mais parelho o confronto no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

Trata-se da primeira taça da Copa Intercontinental que levanta o PSG, que fecha o ano mágico com mais um troféu. Também ganhou Champions League, Campeonato Francês, Supercopa da França, Copa da França e Supercopa da Europa.

O PSG dominou todo o primeiro tempo. Os franceses atacaram e defenderam de forma sincronizada e mostraram estar em outra rotação em relação ao oponente brasileiro. Ainda que não tenha sido um massacre, o campeão europeu controlou a partida e foi superior em todas as estatísticas. Depois de pressionar e ocupar o campo de ataque, se valeu de um erro de Rossi para abrir o placar.

As duas graves falhas no jogo foram cometidas pelo goleiro argentino. Ele entregou de graça a bola aos franceses ao tentar evitar um escanteio. Fabián Ruiz mandou para a rede. Sorte de Rossi que a bola havia saído, como atestou o árbitro de vídeo, e o gol foi anulado.

Mas nem o juiz nem o VAR salvaram o goleiro quando seu desvio com a mão em passe de Doué ajudou Kvaratskhelia, que empurrou para o gol. O atacante georgiano provavelmente não alcançaria a bola se Rossi não tivesse tocado nela.

Com dificuldade para a transição ofensiva, o Flamengo ameaçou nas poucas brechas que encontrou, em tentativas de Pulgar. Pelo alto, em cabeceio do volante chileno, e de fora da área, em finalização que o russo Safonov defendeu sem dificuldade.

O PSG tinha o jogo controlado. O cenário indicava que levaria a taça sem intercorrências. Mas uma falha do zagueiro brasileiro Marquinhos no começo da segunda etapa recolocou o Flamengo no jogo.

Capitão do time, o defensor deu um toque na canela de Arrascaeta, suficiente para o juiz americano Ismail Elfath considerar pênalti depois de rever o lance no monitor do VAR. Jorginho esperou Safonov escolher o canto direito e bateu no esquerdo.

O gol deixou confiante a equipe brasileira, que encontrou bastante espaço para contra-atacar com Plata, Pedro e Bruno Henrique. Cada um dos três teve um chance para marcara nos minutos finais do segundo tempo.

Preocupado, o técnico Luis Enrique acionou o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa e pela revista France Football. Recuperado de forte gripe, Dembélé entrou aos 33 minutos e pouco fez.

Seus companheiros também não produziram muito mais até o apito final. Marquinhos, em noite infeliz, ainda teve a chance para assegurar o título no último lance do tempo normal. Só que o zagueiro, desacostumado aos gestos de um centroavante, afastou a bola ao tentar empurrá-la para a rede.

Na prorrogação, o PSG encurralou o Flamengo, principalmente nos últimos minutos. Chegou com poucos passes ao ataque, mas exagerou no refino e no preciosismo. A equipe francesa fez escolhas erradas no momento de concluir seus ataques. Em vez de finalizar, a equipe francesa trocou passes demais perto da área e dentro da área. Sorte a dos europeus que Safonov estava em noite inspiradíssima.

FICHA TÉCNICA

PSG 1 (2) X 1 (1) FLAMENGO

PSG - Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Fabián Ruíz (Ndjantou) e Lee Kang-In (Mayulu [Barcola]); Kvaratskhelia (Mbaye), Doué (Dembélé). Técnico: Luis Enrique.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Everton); Carrascal (Pedro), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Plata (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Kvaratskhelia, aos 37 do 1ºT. Jorginho, aos 16 do 2ºT.

ÁRBITRO - Ismail Elfath (EUA).

CARTÕES AMARELOS: Fabián Ruiz, Vitinha, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Plata, Saúl, Juninho.

PÚBLICO - 32.150.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.