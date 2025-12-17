Quem é Safonov, goleiro do PSG e carrasco do Flamengo na final do Intercontinental

Matvei Safonov defendeu quatro cobranças do Flamengo na disputa de pênaltis e se sagrou herói do Paris Saint-Germain na conquista do título mundial

Matvei Safonov, goleiro do Paris Saint-Germain (KARIM JAAFAR / AFP)

O Paris Saint-Germain contou com uma surpresa na escalação diante do Flamengo, na final do Intercontinental, disputada nesta quarta-feira (17), que terminou com o clube francês campeão mundial. O goleiro Matvei Safonov foi escolhido como titular na meta parisiense, deixando Lucas Chevalier no banco de reservas, e acabou como o grande herói da decisão ao defender quatro cobranças na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

O arqueiro russo parou as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, garantindo o título ao PSG, que venceu a disputa por pênaltis por 2 a 1. De la Cruz foi o único jogador do Flamengo a converter sua cobrança.

Quem é Matvei Safonov

Matvei Safonov tem 26 anos, é russo e nasceu em Krasnodar, cidade localizada no oeste da Rússia, com cerca de 715 mil habitantes. O goleiro vinha sendo titular nos últimos três jogos do PSG, contra Metz, Athletic Bilbao (Espanha) e Rennes. Diante do Flamengo, fez sua quarta partida consecutiva entre os titulares (sétima na temporada) sob o comando do técnico Luis Enrique.

Safonov aproveitou a ausência de Lucas Chevalier, que se recupera de uma lesão no tornozelo. O francês, contratado nesta temporada junto ao Lille por cerca de 55 milhões de euros (R$ 347,9 milhões), é considerado o titular da posição.

O goleiro russo chegou ao Paris Saint-Germain na temporada 2024/25, vindo do FK Krasnodar, clube pelo qual foi revelado e onde permaneceu por 12 anos. Como profissional, disputou quase 200 partidas pelo time russo antes de assinar com o PSG, em junho de 2024, após ser eleito o melhor goleiro da Liga Russa na temporada 2023/24. Soma 21 jogos com a camisa parisiense.

Safonov integrou o elenco campeão da Champions League 2024/25. Mesmo com a saída do italiano Gianluigi Donnarumma no meio do ano, seguiu como segunda opção após a chegada de Chevalier.

Pela seleção da Rússia, o arqueiro foi convocado pela primeira vez em junho de 2020 e fez parte do elenco que disputou a Eurocopa de 2021. Safonov não pode disputar a Copa do Mundo de 2026, já que a Rússia está banida pela Fifa e Uefa de realizar amistosos oficiais e disputar competições das duas entidades.



A medida teve início em fevereiro de 2022 após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além da seleção, os times russos também não podem participar de competições internacionais.