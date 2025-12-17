Arrascaeta revela cãibras, aponta falta de sorte do Flamengo nos penais e elogia goleiro do PSG

Apesar da derrota, o camisa 10 destacou todo o trabalho feito pelo time na temporada, conquistado o título brasileiro e da Copa Libertadores

Giorgian de Arrascaeta em ação pelo Flamengo na final do Intercontinental diante do Paris Saint-Germain (Gilvan de Souza/Flamengo)

Visivelmente abatido, Arrascaeta revelou cãibras como o motivo de sua substituição no segundo tempo da final da Copa Intercontinental, diante do Paris Saint-Germain. O melhor jogador do Flamengo na temporada disse que faltou sorte ao time rubro-negro na disputa de pênaltis e destacou a atuação de Safonov, goleiro da equipe francesa.

"O Paris Saint-Germain é um grande time. Joga em alta velocidade, com muita técnica no passe e muito bem armado taticamente. É difícil enfrentá-los ainda mais em final de temporada", disse o uruguaio, que sentiu dores com cãibras, o que causou sua substituição na etapa final.

Apesar da derrota, o camisa 10 destacou todo o trabalho feito pelo time na temporada, conquistado o título brasileiro e da Copa Libertadores. "Sou muito grato a todos por tudo que conseguimos. Não há nada para falar de ninguém."

Sobre a disputa de pênaltis, o meio-campista afirmou que é preciso "um pouco" de sorte para conseguir a vitória. "E o goleiro deles foi muito bem para conseguir as defesas."

