Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações de jogo da final da Copa do Brasil
A primeira partida da decisão da Copa do Brasil acontece às 21h30 desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena
Publicado: 17/12/2025 às 08:00
Memphis Depay, atacante do Corinthians, e Philippe Coutinho, meia-atacante do Vasco (Rodrigo Coca/Corinthians e Matheus Lima/Vasco)
Corinthians e Vasco protagonizam a grande final da Copa do Brasil 2025, e o duelo de ida em busca da tão cobiçada taça acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão na TV aberta, na TV fechada, no pay-per-view e no streaming. Além do título, quem levar a melhor garante vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Conmebol Libertadores.
O jogo de volta está marcado para domingo (21), às 18h, no Maracanã. O horário foi antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), saindo das 18h30.
CORINTHIANS
A tendência é que o Corinthians vá a campo com a mesma base utilizada nas duas semifinais contra o Cruzeiro. Rodrigo Garro treinou sem restrições e pode reaparecer na equipe.
O Timão chegou à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro.
Na grande final, o Corinthians buscará o tetracampeonato da competição mata-mata da CBF, após os títulos conquistados em 1995, 2002 e 2009. O clube voltou a disputar a decisão em 2018 e 2022, mas acabou derrotado em ambas.
VASCO
Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato. O Cruzmaltino segue sem Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, entregues ao departamento médico e sem condições de jogo.
O Vasco garantiu vaga na final após superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense, este último em um clássico carioca decidido nos pênaltis.
ONDE ASSISTIR AO VIVO
O duelo Corinthians x Vasco, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela ida da grande final da Copa do Brasil, terá transmissão da Globo (TV aberta), da SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
ACOMPANHE EM TEMPO REAL: