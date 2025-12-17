Veja previsão de vidente para final entre Flamengo x PSG

Vidente faz previsão surpreendente para Flamengo x PSG na Final Copa Intercontinental. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a final entre Flamengo x PSG na Copa Intercontinental se aproximando, torcedores se prendem a qualquer tipo de previsão para ver seu time campeão.

E o vidente Luiz Filho, do canal “Renascer das Cartas” cravou resultado surpreendente na final entre o rubro-negro carioca e o Paris Saint-Germain. Confira:

Previsão de vidente para Flamengo x PSG na Final Copa Intercontinental

O vidente Luiz Filho realizou a leitura das cartas para o confronto decisivo e destacou um equilíbrio entre as duas equipes. Ao analisar a energia do PSG, o tarólogo tirou a carta da "Lua", alertando para possíveis oscilações e um clima de ilusão que pode atrapalhar o time francês.

"O PSG não será fácil, mas essa Lua traz surpresas, podemos ter mudanças táticas e comportamentais diante do Flamengo". No entanto, Luiz Filho ressaltou que a comunicação entre os jogadores europeus deve se acertar ao longo da partida, gerando um domínio técnico perigoso.

Pelo lado do Flamengo, a carta do "Eremita" indicou um jogo de maturidade e prudência da equipe rubro-negra. Luiz Filho explicou que o Flamengo precisará saber "sofrer" a partida e aguardar o momento certo.

"O Eremita não é uma carta de velocidade, mas é saber jogar o jogo. O Flamengo vai precisar se comportar de forma diferente, com muita concentração e potência", afirmou Luiz.

Outro ponto fundamental na leitura foi a carta do "Cavaleiro de Copas", que sugere que um trunfo vindo do banco de reservas pode ser o diferencial emocional para a equipe de Filipe Luís.

Previsão da Final entre Flamengo x PSG

Mesmo diante da força do campeão europeu, Luiz Filho concluiu que as energias rubro-negras estão mais bem aspectadas para a conquista. Segundo o tarólogo, a carta do "Imperador" favorece o domínio e a força de quem souber lutar com mais determinação no Catar.

"Vejo as cartas do Flamengo um pouco melhores, principalmente pelo espírito de luta, vontade e determinação. É o Flamengo campeão da competição", profetizou Luiz Filho em seu canal.

Onde assistir Flamengo x PSG ao vivo

- GETV- YouTube (Clique aqui ou no player abaixo para assistir);

ou no player abaixo para assistir); - CazéTV - YouTube (Clique aqui para assistir);

para assistir); - SporTV (TV por assinatura);

- Globo (TV Aberta);

- GloboPlay;

- FIFA+.

Horário de Flamengo x PSG

A final entre Flamengo e PSG começa nesta quarta-feira (17) às 14h00 (horário de Brasília).

Provável escalação do Flamengo

Goleiro: Rossi; Defesa: Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Meio-Campo: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Ataque: Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique/Pedro.

Provável escalação do PSG