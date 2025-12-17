Horário de Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil
Publicado: 17/12/2025 às 14:56
Veja horário e onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo na Final da Copa do Brasil.
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela grande decisão da Copa do Brasil de 2025. A partida de ida da final acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.
O confronto coloca frente a frente dois clubes tradicionais no futebol brasileiro, visando adicionar mais uma taça da Copa do Brasil a coleção do vencedor.
Que horas é Corinthians x Vasco?
A partida entre Corinthians e Vasco será disputada nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo?
O jogo terá transmissão pela televisão e por plataformas online. Entre os canais que farão a cobertura ao vivo estão:
- Globo (TV aberta)
- Sportv (TV fechada)
- Premiere (pay-per-view)
- Getv (streaming e app)
- Prime Video (streaming)
Corinthians x Vasco
Após partidas intensas no mata-mata da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco chegaram à final da competição. O Corinthians eliminou equipes como Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para carimbar sua vaga na decisão.
Já o Vasco teve ainda mais desafios, devido a ter que iniciar a competição nas fases inicias. Para garantir a vaga na decisão, o time carioca teve que eliminar: União Rondonólopis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense
HISTÓRICO DE CORINTHIANS X VASCO
No histórico recente de confrontos entre Corinthians e Vasco, os números são bem favoráveis ao time paulista. Nas últimas 10 partidas são sete vitórias do Corinthians, uma do Vasco e dois empates. Com 20 gols marcados pelo Timão e 10 pelo Gigante da Colina.
Jogo de volta
A partida de volta da final acontece próximo domingo (21), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília).