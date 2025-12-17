Horário de Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil

Veja horário e onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo na Final da Copa do Brasil

Veja horário e onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo na Final da Copa do Brasil. (Fotos: Reprodução/Instagram | Matheus Lima/Vasco.)

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela grande decisão da Copa do Brasil de 2025. A partida de ida da final acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.

O confronto coloca frente a frente dois clubes tradicionais no futebol brasileiro, visando adicionar mais uma taça da Copa do Brasil a coleção do vencedor.

Que horas é Corinthians x Vasco?

A partida entre Corinthians e Vasco será disputada nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo?

O jogo terá transmissão pela televisão e por plataformas online. Entre os canais que farão a cobertura ao vivo estão:

Globo (TV aberta)

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Getv (streaming e app)

Prime Video (streaming)

Corinthians x Vasco

Após partidas intensas no mata-mata da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco chegaram à final da competição. O Corinthians eliminou equipes como Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para carimbar sua vaga na decisão.

Já o Vasco teve ainda mais desafios, devido a ter que iniciar a competição nas fases inicias. Para garantir a vaga na decisão, o time carioca teve que eliminar: União Rondonólopis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense

HISTÓRICO DE CORINTHIANS X VASCO

No histórico recente de confrontos entre Corinthians e Vasco, os números são bem favoráveis ao time paulista. Nas últimas 10 partidas são sete vitórias do Corinthians, uma do Vasco e dois empates. Com 20 gols marcados pelo Timão e 10 pelo Gigante da Colina.

Jogo de volta

A partida de volta da final acontece próximo domingo (21), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília).