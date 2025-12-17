Vasco venceu só um dos últimos 25 jogos contra o Corinthians; veja histórico

Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores

Corinthians x Vasco pela Libertadores de 2012 (Marcelo Sadio / Vasco)

O duelo entre Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil, vai colocar frente a frente dois clubes em condições de ampla desigualdade no histórico mais recente de confrontos. Das últimas 25 partidas entre a dupla alvinegra, o time carioca venceu apenas uma, no ano passado, quando fez 2 a 0 nos corintianos, em São Januário.

Antes disso, o último triunfo vascaíno havia sido em outubro de 2010, por 2 a 0, também em São Januário. Essa partida foi válida pela 16ª rodada do Brasileirão e os gols cruzmaltinos foram marcados por Lucas Piton e Juan Sforza.

Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores. Depois de empate sem gols no jogo de ida, no Rio, o Corinthians venceu a rodada de volta por 1 a 0, na partida que ficou marcada pela defesa de Cássio cara a cara com Diego Souza e gol de Paulinho.

As demais partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Os encontros pela Copa do Brasil, portanto, serão os primeiros entre as duas equipes em uma disputa de mata-mata desde o inesquecível embate pela Libertadores.

VEJA A LISTA DOS ÚLTIMO 25 JOGOS ENTRE CORINTHIANS E VASCO:

24/08/2025: Vasco 2 x 3 Corinthians (Brasileirão 2025)

05/04/2025:Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2025)

24/11/2024: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2024)

10/07/2024: Vasco 2 x 0 Corinthians (Brasileirão 2024)

28/11/2023: Vasco 2 x 4 Corinthians (Brasileirão 2023)

29/07/2023: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2023)

21/02/2021: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2020)

21/10/2020: Vasco 1 x 2 Corinthians (Brasileirão 2020)

29/09/2019: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2019)

04/05/2019: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2019)

17/11/2018: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2018)

29/07/2018: Vasco 1 x 4 Corinthians (Brasileirão 2018)

17/09/2017: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2017)

07/06/2017: Vasco 2 x 5 Corinthians (Brasileirão 2017)

19/11/2015: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2015)

29/07/2015: Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2015)

17/11/2013: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2013)

25/08/2013: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2013)

27/10/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2012)

05/08/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Brasileirão 2012)

23/05/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Copa Libertadores 2012)

16/05/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Copa Libertadores 2012)

02/10/2011: Vasco 2 x 2 Corinthians (Brasileirão 2011)

06/07/2011: Corinthians 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2011)

28/11/2010: Corinthians 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2010)