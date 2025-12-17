Vasco venceu só um dos últimos 25 jogos contra o Corinthians; veja histórico
Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores
Publicado: 17/12/2025 às 13:43
Corinthians x Vasco pela Libertadores de 2012 (Marcelo Sadio / Vasco)
O duelo entre Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil, vai colocar frente a frente dois clubes em condições de ampla desigualdade no histórico mais recente de confrontos. Das últimas 25 partidas entre a dupla alvinegra, o time carioca venceu apenas uma, no ano passado, quando fez 2 a 0 nos corintianos, em São Januário.
Antes disso, o último triunfo vascaíno havia sido em outubro de 2010, por 2 a 0, também em São Januário. Essa partida foi válida pela 16ª rodada do Brasileirão e os gols cruzmaltinos foram marcados por Lucas Piton e Juan Sforza.
Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores. Depois de empate sem gols no jogo de ida, no Rio, o Corinthians venceu a rodada de volta por 1 a 0, na partida que ficou marcada pela defesa de Cássio cara a cara com Diego Souza e gol de Paulinho.
As demais partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Os encontros pela Copa do Brasil, portanto, serão os primeiros entre as duas equipes em uma disputa de mata-mata desde o inesquecível embate pela Libertadores.
VEJA A LISTA DOS ÚLTIMO 25 JOGOS ENTRE CORINTHIANS E VASCO:
24/08/2025: Vasco 2 x 3 Corinthians (Brasileirão 2025)
05/04/2025:Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2025)
24/11/2024: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2024)
10/07/2024: Vasco 2 x 0 Corinthians (Brasileirão 2024)
28/11/2023: Vasco 2 x 4 Corinthians (Brasileirão 2023)
29/07/2023: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2023)
21/02/2021: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2020)
21/10/2020: Vasco 1 x 2 Corinthians (Brasileirão 2020)
29/09/2019: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2019)
04/05/2019: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2019)
17/11/2018: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2018)
29/07/2018: Vasco 1 x 4 Corinthians (Brasileirão 2018)
17/09/2017: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2017)
07/06/2017: Vasco 2 x 5 Corinthians (Brasileirão 2017)
19/11/2015: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2015)
29/07/2015: Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2015)
17/11/2013: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2013)
25/08/2013: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2013)
27/10/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2012)
05/08/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Brasileirão 2012)
23/05/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Copa Libertadores 2012)
16/05/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Copa Libertadores 2012)
02/10/2011: Vasco 2 x 2 Corinthians (Brasileirão 2011)
06/07/2011: Corinthians 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2011)
28/11/2010: Corinthians 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2010)