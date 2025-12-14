Vasco x Fluminense: saiba onde assistir a semi da Copa do Brasil

Valendo vaga na decisão da Copa do BR, Vasco e Fluminense duelam neste domingo, às 20h30, no Maracanã. Confira os meios de transmissão

No jogo de ida, deu Vasco de virada por 2 a 1 (Lucas Merçon/Fluminense)

Logo após Corinthians e Cruzeiro, a outra vaga da final da Copa do Brasil será decidida entre Vasco e Fluminense. A vitória de virada por 2 a 1 no jogo de ida deixou o cruzmaltino com o caminho mais claro para voltar a uma decisão de torneio nacional depois de 14 anos. O clube de São Januário joga pelo empate diante do Fluminense para ir à final da Copa do Brasil, neste domingo, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais.

De um lado Zubeldia tenta reverter o placar e embalar na excelente fase que vive com o Fluminense. Do outro, Fernando Diniz quer salvar a temporada vascaína.

SAIBA ONDE ASSISTIR

O duelo de 20h30, no Maracanã, terá a transmissão de Sportv 4k-Premiere e Prime Vídeo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Everaldo e Serna. Técnico: Luís Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).