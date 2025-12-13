Eduardo Baptista e Léo Condé surgem como favoritos ao comando técnico do Sport

Léo Condé e Eduardo Baptista, candidatos a técnico do Sport (Stephan Eilert/Ceará SC e João Vitor Pereira/CEC)

A definição do novo comandante técnico do Sport só deve acontecer após a eleição presidencial do clube, marcada para a próxima segunda-feira (15). Sem consenso dentro do Comitê de Transição, dois nomes passaram a ganhar força entre as chapas concorrentes: Léo Condé e Eduardo Baptista.

O nome mais bem avaliado no momento é o de Léo Condé. Mesmo após o rebaixamento do Ceará, o treinador segue valorizado no mercado devido ao histórico recente de acessos. Em 2023, o técnico levou o Vitória ao título da Série B e, no ano seguinte, comandou o Ceará na campanha de retorno à Série A. Em 2025, conquistou o título do Campeonato Cearense em 2025.

Eduardo Baptista surge como outra alternativa. Com passagens marcantes pelo Sport, o treinador comandou o clube em duas oportunidades, entre 2014 e 2015 e novamente em 2018. Em sua primeira passagem, conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste.

Atualmente, Eduardo Baptista dirige o Criciúma, onde soma 33 jogos na temporada 2025 e renovou recentemente seu vínculo. Para contar com o treinador, o Sport precisaria negociar o pagamento de uma multa rescisória estimada em cerca de R$ 500 mil.

A escolha do novo treinador ficará a cargo da futura diretoria, que será definida na eleição suplementar do biênio 2025–2026. A votação acontecerá das 8h às 18h, no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro, em razão da reforma da sede do clube. Três chapas disputam o pleito: 10 (Paulo Bivar), 20 (Matheus Souto Maior) e 30 (Branquinho).