Eduardo Baptista e Léo Condé surgem como favoritos ao comando técnico do Sport

Sport aguarda eleição para definir técnico; Léo Condé e Eduardo Baptista ganham força
Publicado: 13/12/2025 às 16:20
Léo Condé e Eduardo Baptista, candidatos a técnico do Sport (Stephan Eilert/Ceará SC e João Vitor Pereira/CEC)
A definição do novo comandante técnico do Sport só deve acontecer após a eleição presidencial do clube, marcada para a próxima segunda-feira (15). Sem consenso dentro do Comitê de Transição, dois nomes passaram a ganhar força entre as chapas concorrentes: Léo Condé e Eduardo Baptista.
Eduardo Baptista surge como outra alternativa. Com passagens marcantes pelo Sport, o treinador comandou o clube em duas oportunidades, entre 2014 e 2015 e novamente em 2018. Em sua primeira passagem, conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste.
Atualmente, Eduardo Baptista dirige o Criciúma, onde soma 33 jogos na temporada 2025 e renovou recentemente seu vínculo. Para contar com o treinador, o Sport precisaria negociar o pagamento de uma multa rescisória estimada em cerca de R$ 500 mil.
A escolha do novo treinador ficará a cargo da futura diretoria, que será definida na eleição suplementar do biênio 2025–2026. A votação acontecerá das 8h às 18h, no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro, em razão da reforma da sede do clube. Três chapas disputam o pleito: 10 (Paulo Bivar), 20 (Matheus Souto Maior) e 30 (Branquinho).