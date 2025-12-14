Corinthians e Cruzeiro: saiba onde assistir a semi da Copa do BR
Valendo vaga na grande final, Corinthians e Cruzeiro duelam neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena. Confira os meios de transmissão
Publicado: 14/12/2025 às 11:14
Por ter vencido fora, Corinthians joga por um empate para avançar à final (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)
O domingo será de decisões no futebol brasileiro. Mesmo com o fim da Série A, dois jogos definem os finalistas da Copa do Brasil 2025. O primeiro será às 18h. Com uma tremenda vantagem por ter vencido fora de casa por 1 a 0, o Corinthians joga por um empate contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 18h, deste domingo.
O time de Dorival Júnior chega com moral para o duelo após vencer a ida, no Mineirão, com um gol de Memphis Depay.
O árbitro do confronto será o pernambucano Rodrigo Pereira, eleito pela CBF na última segunda-feira como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro da Série A 2025.
SAIBA ONDE ASSISTIR
O duelo será transmitido pela Globo, Sportv 4k-PFC, GETV e Prime Video.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X CRUZEIRO
CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.
CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Henrique (Wallace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Leonardo Jardim.
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
HORÁRIO - 18 horas.
LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).